Mobilisation contre la réforme des retraites : les perturbations à attendre en Isère

L'appel à la mobilisation de ce jeudi contre la réforme des retraites émane d'un très grand nombre de syndicats, ce qui permet d'anticiper un mouvement important si ce n'est général : FO, CGT, CFDT, CFTC, Unsa, CFE-CGC, FSU, Solidaires et des organisations étudiantes et lycéennes appellent à la grève et à la manifestation. C'est dans les transports et l'éducation que les conséquences vont d'abord se faire sentir.

ⓘ Publicité

Trains, trams, bus...

Les prévisions vont s'affiner au fur-et-à mesure de la journée de mercredi mais on sait que le mouvement va être suivi à la SNCF, qui affiche ses prévisions de trafic pour le lendemain à 17h . Les "horaires adaptés" comme elle dit c'est à partir de 19h mercredi soir et jusqu'à vendredi 8h.

Dans les transports urbains, L'Va à Vienne, Ruban à Bourgoin-Jallieu, TouGo dans le Grésivaudan et le réseau du pays voironnais n'affichent pas encore de perturbations. Par contre la Tag dans la Métropole de Grenoble a posé les bases. On sait déjà que les lignes de tramways C,D,E, ainsi que la ligne de bus Chrono 2 et les lignes 19-20-22 ne circuleront pas. Les tramways et bus qui circuleront seront de toute façon interrompus en centre ville pendant la manifestation et les services s'arrêteront vraisemblablement plus tôt le soir.

Les transports ce sont aussi des appels à la grève dans l'aviation civile, qui vont perturber le transport aérien.

Des écoles.. fermées !

Dans les écoles primaires et maternelles le Snuipp, syndicat majoritaire chez les enseignants, donne une estimation de 70% de grévistes. Les parents sont déjà avertis de fermetures parfois complètes d'écoles puisque le périscolaire et la cantine sont aussi touchés à Grenoble, Echirolles, Saint Martin d'Hères, Bourgoin-Jallieu, Saint Marcellin, Pontcharra... Malgré tout certaines communes, à l'image de Morestel par exemple, promettent un service d'accueil minimum mais avec pique-nique tiré du sac. Dans les collèges et lycées la mobilisation est pour l'instant plus difficile à mesurer mais elle devrait aussi se faire remarquer.

Services publics et privé ensemble dans la rue ?

La grève devrait aussi toucher significativement les impôts, la CPAM, la Poste, les hôpitaux. Il y a un appel à la grève dans la police également.

Dans le privé le tractage a trouvé du répondant chez ST Microelectronics selon un délégué CFDT. La chimie et les services de transports et logistiques sont également attendus dans le mouvement. Comme au moins deux entreprises fortes en Isère, Caterpillar et Schneider Electric, où ce jeudi contre les retraites coïncide avec des bras de fers en cours sur les négociations salariales.

Les cortèges annoncés dans le département

Trois cortèges sont annoncés par les syndicats dans le département, auxquels pourraient se joindre des blocages lycéens entre autre. Le rassemblement grenoblois est annoncé à 10h à la gare et avenue Alsace-Lorraine. A Vienne les syndicats appellent à se rassembler à partir de 9h30 à la gare routière. A Bourgoin-Jallieu la CGT annonce un rassemblement à partir de 10h "pont saint-Michel".