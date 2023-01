Réforme des retraites : quelles perturbations dans les Pyrénées-Orientales ce mardi ?

Transports

Le trafic s'annonce encore très perturbé à la SNCF où la grève débute dès ce lundi soir. La direction annonce seulement 2 TER sur 5 en moyenne en Occitanie et la majeure partie des circulations sera assurée par des autocars. Concernant les TGV, 1 train sur 2 roulera sur l'axe Sud Est INOUI et 2 trains sur 5 pour les OUIGO.

La grève va également impacter le trafic à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes. Les liaisons vers la capitale sont toutes annulées pour ce mardi.

Contrairement au 19 janvier dernier, un préavis de grève a été déposé dans les temps sur le réseau de bus Keolis de l'agglomération de Perpignan. Une minorité de conducteurs sera en grève et la direction annonce de "faibles perturbations" notamment sur les lignes A, B et C. Chez Keolis, tous les services scolaires fonctionneront normalement à l'exception des services 204 et 182 qui sont supprimés.

La mobilisation s'annonce plus conséquente sur le réseau régional des bus Lio avec quasiment un tiers de conducteurs grévistes.

Education

De nombreux élèves du département n'auront à nouveau pas classe ce mardi. Le syndicat SNUIPP prévoit un peu plus de 60% d'enseignants grévistes dans le premier degré. Beaucoup d'écoles resteront fermées pour cette journée de mobilisation. On peut déjà citer, entre autres, les écoles élémentaires de Pollestres, Bourg-Madame, Rodès, Los Masos, Catllar, Tressere, Corneilla-del-Vercol, Salses-le-Château, et les écoles maternelles de Saleilles, Vinça et Ille-sur-Têt (Torcatis).

Dans le second degré, la FSU annonce également "une forte mobilisation". Le 19 janvier dernier, 6 enseignants sur 10 en moyenne avaient cessé le travail dans les collèges et lycées du département selon le syndicat.

Services publics

Les syndicats espèrent à nouveau une mobilisation massive dans les administrations avec de nombreux grévistes aux Finances Publiques, ou à la CPAM. L'accueil du public devrait néanmoins rester assuré dans les antennes de Pôle Emploi. Plusieurs mairies ont également décidé de garder portes closes ce mardi : Elne, Cabestany et Alenya.

A Perpignan la manifestation partira à 10h30 de la place Catalogne et s'achèvera devant les grilles de la Préfecture.