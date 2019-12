Mobilisation contre la réforme des retraites: encore peu de trains et de bus en Auvergne

Auvergne, France

A la SNCF

Il y a moins de trains que les jours précédents, à commencer par les Intercités; aucun train entre Clermont-Ferrand et Paris ce mardi, au lieu des deux allers-retours qui étaient maintenus ces derniers jours.

Pour les TER là aussi, ils seront moins nombreux que les jours précédents. L'aller-retour quotidien qui avait pu être mis en place sur les lignes Clermont - Thiers et Clermont - Lyon ne circulera pas. Il ne reste que la desserte désormais habituelle de cette grève: 6 allers-retours entre Clermont et Vic-le-Comte, 4 allers et 3 retours entre Clermont et Saint-Germain des Fossés, un aller-retour entre Clermont et Gannat et enfin un aller-retour Clermont - Vichy.

Ce qui signifie qu'il n'y aura aucun TER au départ de Clermont vers Thiers, Lyon, Volvic, Montluçon, le Puy, Nîmes, Aurillac ainsi que sur les lignes Le Puy - Firminy - Saint-Etienne, Aurillac - Brive et Montluçon - Bourges.

A la T2C

La circulation des tramways et bus sera une nouvelle fois très perturbée, comme les jours précédents. La desserte annoncée par la T2C est un copier-coller de celle de ce lundi avec tout d'abord la même limite horaire et un service limité de 6 heures à 20 heures.

Ligne A: un tram toutes les 8 à 10 minutes

Ligne B: toutes les 10 à 25 minutes

Ligne C : toutes les 15 à 45 minutes

Ligne 3 : toutes les 15 à 45 minutes

Ligne 4 : toutes les 15 à 35 minutes

Ligne 5 : toutes les 25 à 30 minutes

Ligne 9 : toutes les 15 à 45 minutes

Ligne 12 : toutes les 20 à 55 minutes

Ligne 20 : toutes les 10 à 40 minutes

Ligne 24 : toutes les 35 à 45 minutes

La circulation est normale sur les lignes qui s'éloignent du centre de l'agglomération clermontoise. Et il n'y aura pas le moindre bus sur les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27.

Dans les airs

Le mouvement des contrôleurs aériens va impacter l'aéroport de Clermont Aulnat. L'aller-retour du milieu de matinée avec l'aéroport d'Orly est annulé.