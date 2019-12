Mobilisation contre la réforme des retraites: une petite reprise du trafic à la SNCF

Auvergne, France

On est encore loin d'un retour à la normale mais il y a du mieux à la SNCF. Les prévisions de trafic pour ce jeudi marquent le retour du train sur plusieurs lignes sans trafic depuis deux semaines. Il y aura notamment pour la première fois depuis le 4 décembre des TER au sud de Vic-le-Comte.

Le trafic TER au sud de Clermont, limité à 6 allers-retours jusqu'à Vic-le-Comte ces derniers jours, est plus étoffé. La gare d'Issoire va retrouver une activité avec 7 allers-retours dans la journée, dont un qui sera même prolongé jusqu'à Arvant. Plus trois allers-retours qui sont maintenus entre Clermont et Vic-le-Comte. Autre nouveauté de ce jeudi, une desserte un peu plus étoffée entre Lyon et Clermont-Ferrand avec 3 allers-retours.

Le reste du trafic annoncé ressemble à celui des derniers jours, avec 4 allers et 3 retours entre Saint-Germain des Fossés et Clermont, un aller-retour Clermont-Gannat et un aller-retour Montluçon - Vierzon. Ce qui signifie qu'il n'y a toujours pas de trains entre Clermont et Montluçon, Volvic, Thiers, Le Puy, Aurillac, ainsi que sur la ligne Aurillac - Brive.

Enfin une amélioration également sur la ligne Paris - Clermont-Ferrand, avec un troisième aller-retour mis en place. Des trains qui ne s'arrêtent toujours pas en gare de Moulins.

A la T2C

Pas de changement par rapport aux jours précédents dans les transports en commun clermontois. Le trafic reste limité au créneau 6 heures - 20 heures. Pour les trams, on reste à une rame toutes les 8 à 10 minutes. Et un bus toutes les 15 à 45 minutes selon les lignes en circulation.