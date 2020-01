Mobilisation contre les retraites: 3 à 4.000 manifestants environ à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Pour une fois, la manifestation n'est pas partie de la place du 1er mai. Une rareté à Clermont-Ferrand tant cette place est le lieu de départ symbolique de toutes les manifestations. Le rendez-vous était fixé à quelques centaines de mètres, aux Carmes, devant le siège de Michelin. Impossible de se rassembler devant le siège en raison du chantier, la manifestation est donc partie de l'arrière du site, près de l'entrée provisoire installée là le temps de travaux.

Des enseignantes donnent une mauvaise note à Emmanuel Macron © Radio France - Emmanuel Moreau

Autre point sensible de ce défilé, le passage devant la permanence de campagne d'Eric Faidy. C'est là que manifestants et la tête de liste LREM aux élections municipales à Clermont se sont fait face samedi dernier. La façade de la permanence a été recouverte avec une banderole et constellée d'autocollants mais les responsables syndicaux ont bien fait attention à ce qu'il n'y ait aucune violence. Ils ont également déposé un courrier cosigné dans la boite aux lettres du candidat pour exposer leur point de vue et dénoncer la violence sociale.

Arrêt devant la permanence du candidat LREM aux élections municipales à Clermont-Ferrand © Radio France - Emmanuel Moreau

Courrier dans la boîte aux lettres d'Eric Faidy © Radio France - Emmanuel Moreau

Les avocats devant la permanence d'Eric Faidy © Radio France - Emmanuel Moreau

Selon notre estimation, il y avait environ 3 à 4.000 manifestants. Les syndicats annoncent eux 5 à 6.000 manifestants. La préfecture a annoncé elle 3.000 manifestants.