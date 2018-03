Limoges, France

Pour les syndicats, c'est une véritable réussite et un pas de plus vers la fameuse convergence des luttes. Une réussite car ils ont compté entre 8 mille et 10 mille personnes dans le cortège ce jeudi dans les rues de Limoges (environ 4 mille selon la police). Une première depuis les grandes manifestations de 2016 contre la Loi Travail. Si les manifestants étaient dans la rue dans le cadre de la journée de mobilisation dans la fonction publique, il y avait aussi des salariés du privé (notamment de chez Legrand et Madrange), des retraités et des jeunes.

Salariés du public, du privé, jeunes et retraités dans les rues de Limoges

Des agents de la Direction des Routes dans le cortège limougeaud ce jeudi © Radio France - Jérôme Ostermann

D'ailleurs, les lycéens présents étaient aux côtés des cheminots en tête de cortège. Leur mot d'ordre ? "La sélection, c'est dégueulasse !" en référence à la reforme de l'accès aux universités. Pour les salariés, il était surtout question de défense de l'emploi au sein de la fonction publique. Tous les métiers étaient là notamment des salariés des Ephads, des agents territoriaux, du CHU, de la Poste, de la Police Nationale, des pompiers, de la direction des routes, de l'Education Nationale, de France 3, et même des avocats !

La mobilisation des cheminots monte en puissance

Les avocats du barreau de Limoges font une photo de famille au passage du cortège devant l'ancien Palais de Justice et toujours cour d'appel de Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

C'était même la 1ère fois qu'ils descendaient dans la rue à Limoges dans une manifestation pour la défense de la fonction publique selon le bâtonnier du barreau de Limoges. "Il nous faut des sous" dit-il, "pour faire coïncider les moyens de la justice avec le nombre de justiciables". Des avocats mobilisés depuis plusieurs semaines pour garder une cour d'appel de plein exercice en Limousin. A noter que les cheminots étaient semble-t-il les plus nombreux. Ils semblent désormais bien décidés à montrer les muscles avant la 1ère journée de grève prévue le 03 avril prochain à la SNCF.