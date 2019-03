Mobilisation dans le Cher pour la défense des trésoreries

Bourges, France

Une quarantaine environ à Saint-Florent-sur-Cher, une quinzaine à Aubigny : les agents des centres de finances publiques du Cher, soutenus par des élus et des contribuables se sont mobilisés ce jeudi. Une mobilisation pour dénoncer ce que l'intersyndicale Solidaires, CGT et FO du département appelle "un plan méthodique de destruction du réseau territorial des trésoreries" Après la fermeture récente des antennes de Mehun-sur-Yèvre et Dun-sur-Auron, les syndicats estiment qu'en fait, toutes les trésoreries du département sont menacées et notamment celles des Aix-d'Angillon, Aubigny, Baugy, Sancoins ou encore Chateaumeillant. Pour les organisations syndicales, un service public fermé au public "ça n'a pas de sens"

"On n'est pas contre la dématérialisation, mais Internet ne doit pas détruire tout accueil du public" : Gilette Tessier de la CGT Finances Publiques du Cher Copier

Pour Gilette Tessier de la CGT Finances Publiques dans le Cher, les trésoreries jouent pourtant un rôle de conseil très important auprès des collectivités, des mairies, ce qui explique la présence d'élus dans les rassemblements de ce jeudi. Outre la certification des comptes de ces collectivités, les trésoreries paient les factures, vérifient que la dépense soit engagée pour l'intérêt public et pas à des fins personnelles.

Les particuliers eux, se rendent dans ces mêmes trésoreries pour, par exemple, payer des factures de cantine, d'ordures ménagères, d'eau ou encore pour demander un échelonnement d'une dette fiscale. L'administration des finances publiques mise sur la dématérialisation mais pour Gilette Tessier, ce n'est pas une réponse "Tout le monde n'a pas accès à Internet et tout le monde ne sait pas servir d'Internet, y compris chez les plus jeunes qui savent très bien utiliser les réseaux sociaux mais quand il s'agit de créer un compte fiscal, là ça se complique"