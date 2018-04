Rouen, France

Si vous êtes sur Rouen et que vous voyez de la fumée noire, il s'agit d'une manifestation, celle des agents du Port de Rouen. Ils se mobilisent ce jeudi matin depuis 7h sur les quais. Ils bloquent les accès au parking entre le pont Gustave Flaubert et le pont Guillaume Le Conquérant.

Un local pour le CE

Cette mobilisation s'accompagne de feux de pneus et de pétards. Les agents protestent car ils réclament un local pour le comité d'entreprise. "Depuis plusieurs années, on attribue des bâtiments pour des activités qui n'ont rien à voir avec des activités portuaires. Nous on demande des moyens pour les salariés, mais la direction nous répond que ce n'est pas possible car cela a un coût !" précise Fabrice Lottin de la CGT du Port. Le local actuel est trop petit déplore le syndicat.