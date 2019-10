Mobilisation des agriculteurs : trois barrages filtrants annoncés pour ce mardi en Sarthe

Les syndicats agricoles FDSEA et JA annoncent des barrages filtrants pour ce mardi 8 octobre 2019 en Sarthe. Trois points de rassemblements sont prévus, dans l'agglomération du Mans et à la sortie de l'autoroute A28 à Montabon.

Le Mans, France

"France, veux-tu encore de tes paysans ?" : c'est le slogan de cette journée du 8 octobre 2019 pour les syndicats agricoles FDSEA et JA qui appellent à la mobilisation partout en France. En Sarthe, trois points de rassemblement sont annoncés, avec la mise en place de barrages filtrants à la mi-journée. Ces agriculteurs entendent dénoncer à la fois les accords de libre-échange, le poids des normes européennes et "la diabolisation de [leurs] métiers" souvent résumée par le terme "agribashing".

Les points de rassemblement des agriculteurs ce mardi en Sarthe

Zone Nord du Mans au rond point de l'Océane

Allonnes (rond point de Brico-dépôt)

Sortie de l'autoroute A28 à Montabon

La mobilisation va se concentrer sur le créneau 11h-14h, avec des regroupements statiques, sans par exemple d'opération escargot sur la rocade du Mans ou les autoroutes du département.

"On ne veut pas mener une action trop dure", explique Hervé de Viron, le vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs de la Sarthe. "On reste dans la dynamique de la manifestation au Mans la semaine dernière. Il va y avoir d'autres actions dans les prochaines semaines, le but pour mardi c'est donc plutôt de se montrer, pas de gêner les gens".