Mobilisation des aides à domicile dans les Landes

Les toilettes du matin et les couchers auront été assurés ce mardi, contrairement aux heures de ménage. Il n'y avait pas que les agriculteurs, les retraités et les pompiers à se mobiliser ce mardi dans les Landes. Les aides à domicile se sont également mises en grève, à Gabarret et à Villeneuve-de-Marsan. Devant les locaux de l'ADMR à Villeneuve-de-Marsan, de 10h à 18h, les personnels grévistes, soutenus par la directrice, se sont relayés pour demander une revalorisation de salaire et une reconnaissance du métier. Les mesures en faveur des seniors annoncées dans le budget de la Sécu 2020 sont jugées insuffisantes. Aujourd'hui, une aide à domicile gagne en moyenne 9 euros de l'heure.

Une prime de 100 euros du Département

Et c'est en ce jour de mobilisation du secteur de l'aide aux personnes âgées que le Conseil départemental des Landes annonce une prime annuelle de 100 euros net pour les aides à domicile, qui travaillent plus de 28 heures par semaine. "Le principe de cette prime avait été annoncé en début d’année après la hausse des carburants, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat des agents des services d’aides à domicile qui utilisent leur véhicule personnel pour exercer leur métier. Cette prime s’intègre dans un plan plus large visant à _améliorer la prise en charge des personnes âgées par une attention particulière aux conditions de travail des personnels intervenant auprès de nos aînés_. De nouvelles mesures seront annoncées le 25 octobre, à l’occasion de la réunion d’un comité de pilotage du "Bien Vieillir dans les Landes", explique t-on au Département dans un communiqué.