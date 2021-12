Mobilisation des chauffeurs routiers : À Lesquin, "on est les smicards de la route !"

La colère des chauffeurs routiers ne retombe pas. Après les actions de ce lundi 13 décembre au matin, la mobilisation va se maintenir toute la semaine. Les routiers demandent une vraie revalorisation salariale, alors que la plupart d'entre eux sont payés à peine plus que le SMIC horaire, et travaillent en moyenne 52 heures par semaine. Ce lundi, ils étaient plus de 200 à tracter sur des ronds points du Nord et du Pas-de-Calais, notamment à Lesquin et Dunkerque. La circulation a été très fortement perturbée jusqu'en fin de matinée.

Des salaires trop bas, pour des conditions de travail très compliquées

Ils étaient plus d'une centaine au niveau du centre régional de transport de Lesquin. Dès 4h du matin, jusqu'au début de l'après-midi, les routier ont arrêté les voitures et les camions pour sensibiliser sur leurs conditions de travail. Arnaud est routier dans le Nord depuis 5 ans, et il commence à fatiguer : "Le gaz, l'électricité... Autour de nous, tout augmente, sauf nos salaires'", regrette-il. Des salaires qui n'excèdent le SMIC horaire de seulement quelques centimes, ce qui pousse les routiers à multiplier les heures de travail. "Pour moi, plus de 50 heures par semaine, c'est habituel", continue Arnaud.

Pour moi, plus de 50 heures par semaine, c'est habituel - Arnaud, routier dans le Nord

Et la pénurie de chauffeurs n'aide pas. Il en manque entre 40 et 50 000 en France selon les syndicats. Christophe Denizot est secrétaire national de Sud Solidaires, il le constate tous les jours : "Là où je travaille, à Houplines, on manque de bras. Donc on ne prend plus de repos, on enchaîne les heures de travail, raconte-il. La fatigue s'accumule, et autour de moi de plus en plus de collègues ont des accidents."

L'autre inquiétude, c'est de travailler plus longtemps. Leur droit de partir plus tôt à la retraite pourrait être remis en cause par la prochaine réforme des régimes. "C'est un métier où on est toute la semaine sur la route, loin de nos familles. On ne fait pas de sport, on ne mange pas forcément bien, la santé en prend un coup, explique Franck Hasquin, représentant Force Ouvrière à Tourcoing. Nos horloges biologiques sont complètement chamboulées, sans parler des problèmes de dos. A la fin de notre carrière, on est esquintés."

Pour se faire entendre, des actions sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. D'autres mobilisations pourraient avoir lieu en janvier.