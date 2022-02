Mobilisation des Confédérations Paysannes de l'Ouest : des poules et de la paille chez Leclerc à Pont-Château

Ils viennent des Pays de Loire, de Bretagne, de Normandie. Parmi les 200 paysans présents ce vendredi matin, beaucoup d'éleveurs de vaches laitières, beaucoup de paysans bio également. Malgré la loi EGALIM2 qui devait assurer un juste prix aux producteurs, ces paysans sont toujours étouffés par les marges de la grande distribution, certains peinent à s'en sortir. C'est avec colère et humour qu'ils ont mené une action ce vendredi matin dans l'hypermarché Leclerc de Pont-Château en Loire-Atlantique.

Cette année, avec les marges, on va perdre 20000 euros, soit la moitié des revenus du ménage" - Marie Savoy éleveuse de vaches laitières bio à Derval

Ils ont installé un poulailler devant les caisses, "car la grande distribution nous plume", de la paille aussi "car elle nous met sur la paille", il y a aussi des tracteurs posés à l'extérieur avec des vaches et même un mouton. Les agriculteurs ont chanté, tapé sur des casseroles, formé des chaînes humaines et discuter avec les clients dans les rayons pour les sensibiliser. "La laiterie nous propose 42 centimes le litre, le coùt de production pour nous c'est 53 centimes. 9 centimes d'écart ça paraît peu, mais pour nous sur l'année 2022, ça veut dire qu'on perd 20000 euros sur notre trésorerie. C'est la moitié des revenus du ménage" témoigne Marie Savoy, éleveuse de vaches laitières bio à Derval et co-présidente de la Confédération Paysanne 44. Elle confie : "certaines fois, je pense à Emmanuel Macron, et je me dis qu'il me suffirait de traverser la route pour trouver un travail. J'ai une usine de biscuits juste en face de ma ferme. Mais pour l'instant je refuse de baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on a un métier passion qu'on ne doit pas être payé comme il faut".

La Confédération Paysanne accuse la Grande Distribution de s'enrichir aux frais des agriculteurs et de ne pas respecter la loi © Radio France - Hélène Roussel

L'augmentation du prix des matières premières et bientôt la prévisible inflation du blé avec la crise en Ukraine n'arrangent pas les choses. Mais la loi EGALIM2 devait garantir un juste prix aux producteurs : "la grande distribution nous vole et continue à s'enrichir sur notre dos, elle est tellement puissante, comme si elle était au-dessus des lois. Elle paye en deçà des coùts de production mais en 30 ans, elle a multiplié ses prix pour les consommateurs par 3" explique Antoine Baron, secrétaire général de la Confédération Paysanne 44. "A terme, on peut s'inquiéter pour notre souveraineté alimentaire. On est au point de rupture. On a encore perdu un quart de nos agriculteurs en 10 ans, notre profession ne représente plus qu'1,5% de la population active. Il y a urgence".

Une profession en détresse qui se réduit chaque année : "notre souveraineté alimentaire est en jeu. Les agriculteurs représentent aujourd'hui 1,5% seulement de la population active" © Radio France - Hélène Roussel

Les clients dans le magasin sont pour la plupart solidaires. "Ils travaillent dur et c'est toujours les mêmes qui gagnent" dénonce Nathalie venue faire ses courses.

La Confédération Paysanne en appelle au gouvernement pour qu'il fasse respecter la loi.