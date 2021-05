Les facteurs manifestent à Valence pour des meilleures conditions de travail

Les postiers sont en grève ce mardi en Drôme et en Ardèche. À l'appel de l'intersyndicale, une cinquantaine d'employés se sont rassemblés devant le bureau de poste de Valence-Herriot pour réclamer une revalorisation salariale et une hausse des effectifs.

Des perturbations sont à prévoir dans la distribution du courrier en Drôme et en Ardèche ce mardi, l'intersyndicale de La Poste a déposé un préavis de grève national de 24 heures. Une cinquantaine d'employés se sont rassemblés ce matin devant le bureau de poste de Valence-Herriot pour réclamer, entre autres, une revalorisation salariale, des embauches en CDI et l'arrêt des réorganisations dans les services qui entraînent des suppressions d'emplois et des fermetures de bureaux de postes.

Les facteurs pointent du doigt des conditions de travail de plus en plus pénibles et déplorent l'absence de prime covid. Pour Sébastien Schricke, secrétaire départemental du syndicat Sud PTT, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "Après une année où on nous on nous a dit qu'on était en première ligne et qu'on était indispensables, voilà comment on nous remercie, fustige-t-il. On se bat pour que nos usagers aient un service public de qualité, dans ces conditions c'est impossible."

Les syndicats envisagent de nouvelles actions, un point est prévu à 16 heures 30.