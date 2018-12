Mobilisation des gilets jaunes : à Paris, les points relais débordent de colis commandés sur internet

Paris, France

Avec les manifestations des gilets jaunes, les Français boudent les centre-villes. Trop dangereux avec les casseurs, ou tout simplement inutile puisque les commerces gardent le rideau baissé par précaution. La fédération du commerce et de la distribution estime même le manque à gagner à plus d'un milliard d'euros jusqu'ici. Et à 15 jours de Noël, ce sont les e-commerçants qui se frottent les mains.

Amazon, Price Minister, Ventes-Privées et les autres se font très discrets depuis le début de la crise. Impossible de connaître le nombre de commandes actuellement, mais dans les points relais, ça déborde. Rue de la Jonquière dans le 17e arrondissement, Salomon croule sous les cartons. Littéralement presque ! Dans son tout petit tabac presse, il est caché par une pile de colis plus grande que lui. Il en "une centaine, facile", juge le commerçant qui s'est organisé. "J'ai monté des étagères en hauteur pour y voir un peu plus clair. Je trie les colis en fonction de la date d'arrivée pour essayer de m'y retrouver le mieux possible."

240 colis en attente

Rue Ordener, dans le cybercafé, il y a même 240 colis en attente. "J'ai tout un stock à l'étage" explique le patron, bien heureux d'avoir de la place pour entreposer les colis qui lui arrivent "du 17e, du 16e et du 93 !" Il récupère les cartons qui ne tiennent plus dans les plus petits points relais. Comme celui de Arfy, à Jules Joffrin. Ce vendeur d'accessoires de téléphonie n'a plus la place, trop de gros colis qu'ils laissent à l'entrée, bien obligé. Alors pour s'y retrouver dans la masse, il a mis au point une méthode de tri. "Je mets une lettre sur chaque colis. De A à Z."

1 million de colis traités par La Poste chaque jour en Île-de-France

Et les pauvres n'ont pas fini de recevoir des cartons. Rien qu'en Île-de-France, La Poste traite 1 million de colis par jour dans cette période avant Noël. Pour faire face à ce gros rush, 200 CDD saisonniers ont été recrutés et 1.450 camions qui tournent chaque jour contre 800 en temps normal.