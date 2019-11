Les gilets jaunes de Gironde restent mobilisés un an après le début du mouvement. Le président du syndicat national des gilets jaunes constructifs était l'invité de France Bleu Gironde ce lundi. Il est important pour lui, de faire passer un message fort pour continuer à défendre le pouvoir d'achat

Mobilisation des gilets jaunes en Gironde : "Il ne faut rien lâcher et manifester pacifiquement "

Bordeaux, France

Les gilets jaunes ont fêté le premier anniversaire de leur mouvement dans le calme en Gironde. Il est important de manifester pacifiquement a souligné ce lundi matin David Poulain. Le président du syndicat national de gilets jaunes "Les constuctifs" a noté que le mouvement avait rassemblé entre 50.000 et 100.000 personnes en France ce week end. Il regrette l'infiltration de casseur dans le cortège parisien, mais note que la colère reste profonde pour obtenir plus de justice sociale et fiscale. Concernant la mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre, David Poulin estime que bloquer un pays déjà en difficulté n'a aucun sens, mais c'est le seul moyen de faire passer un message