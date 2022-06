Mobilisation des motards en colère à Pau ce samedi

Le rendez-vous était fixé à 11h sur le parking du Zénith de Pau ce samedi matin. Le programme de la FFMC 64 prévoyait ensuite un défilé dans les rues de la ville en passant par plusieurs centres de contrôle technique. Ces motards en colère qui viennent du Béarn mais aussi de tout le département s'opposent au contrôle technique moto auquel ils devront se soumettre à partir du 1er octobre. L'année dernière le gouvernement avait décidé de reporter cette obligation à 2023 mais le décret n'a pas été publié, sur décision du Conseil d'Etat.

Recruter et former des contrôleurs

Christophe Boulais, coordinateur FFMC 64 explique que ce contrôle technique n'est de toute façon pas réalisable par les contrôleurs eux-mêmes : "Les responsables de Dekra, de Sécuritest ou encore d'Autovision ont déjà déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas assez de contrôleurs". Selon lui, cela nécessiterait de former les contrôleurs et d'en recruter 1.000. "Ce qu'on espère, c'est que des mesures alternatives soient mises en place et qu'une fois pour toutes ce contrôle technique soit mis aux oubliettes", conclut Christophe Boulais.

Rassemblement des Motards en colère du 64 sur le parking du Zénith de Pau © Radio France - Marion Aquilina

Christophe Boulais, coordinateur FFMC 64 Copier

La FFMC 64 rappelle aussi que "les motos polluent moins que des voitures ou des camionnettes". Les particules fines émises principalement par les pneumatiques et les freins sont beaucoup moins importantes pour une moto que pour une voiture. On peut également lire dans le communiqué que "le bruit excessif de certains en particulier est une préoccupation pour la FFMC dont les valeurs incluent avant tout le respect de l'autre."