Mobilisation des parents d'élèves à Toulon et à Marseille contre la suppression des contrats aidés

Les parents d'élèves se mobilisent ce mercredi à Marseille et à Toulon comme dans toute la France contre la suppression des contrats aidés. Des contrats qui servaient beaucoup dans les mairies et surtout dans les écoles pour embaucher du personnel administratif ou d'encadrement.

Ce mercredi, à Marseille et Toulon comme dans d'autres villes de France, les parents d'élèves se mobilisent pour défendre les contrats aidés. La plupart des écoles ont une personne en contrat aidé dédiée à de l’aide administrative au directeur. Mais, dans le cadre du coup de rabot gouvernemental dans ce type de contrats, ils ne seront pas renouvelés. Mouvement donc à l'appel notamment des syndicats SNES-FSU et CNT-SO, mais aussi du MPE 13 (mouvement des parents d'élèves).

Rassemblement à 14h30 devant la préfecture à Toulon

Dans le Var les parents d'élève et les syndicats SNUipp-FSU, CGT, FO, UNSA appellent à un rassemblement devant la préfecture à 14h30. A Marseille, des parents d'élèves vont se mobiliser à Marseille ce mercredi dès 8h30. Pour Nagham Hriech, la présidente de l'association de parents d'élèves de la Pointe Rouge, dans le 8e arrondissement de Marseille, cette suppression de contrats aidés est une catastrophe pour l'école : "La suppression de ces postes entraînera une dégradation d'accueil des enfants, du travail des directeurs qui devront se consacrer à leur classe et en même temps aux tâches administratives." Mais aussi pour la sécurité des établissements scolaires : "Si on n'a plus de secrétaire qui peut contrôler les entrées, répondre à l'interphone, on ne permet pas aux enfants d'être accueillis dans des conditions de sécurité tel que c'est le cas actuellement."

Manifestation à Marseille