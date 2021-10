Mobilisation des sages-femmes : "La profession est en grande souffrance", témoigne une sage-femme de Rennes

Une nouvelle mobilisation des sages-femmes se déroule ce jeudi pour réclamer des moyens humains, une revalorisation des salaires mais surtout une reconnaissance de leur profession. Elles réclament aussi une sixième année d'étude dans leur cursus. Plusieurs sages-femmes bretonnes manifestent à Paris.

De meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, une sixième année d'études et la reconnaissance véritable de la profession. Voilà les revendications des sages-femmes. Elles manifestent ce jeudi un peu partout en France et notamment à Paris. Plusieurs sages-femmes bretonnes participent également au cortège parisien. Avant son départ, Charlotte Godet, sage-femme au CHU de Rennes, est venue témoigner au micro France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique - Expliquez nous en quoi votre métier aujourd'hui n'est pas assez considéré comme une profession médicale.

Charlotte Godet : On a du mal à y croire tout à fait, surtout que ça fait très longtemps. Sage-femme c'est une profession médicale mais dans les faits, ça ne l'est pas. En revanche, la responsabilité, ça, on l'a bien lorsqu'on est aux tribunaux. Mais au sein de nos établissements, on est souvent entre deux chaises. Par exemple, il est parfois difficile de pouvoir vraiment être autonome dans certains hôpitaux. S'il y avait quelque chose à retenir vraiment de cette de cette manifestation là, c'est notre revendication principale, c'est de pouvoir vraiment avoir plus de moyens matériels et humains pour accompagner les couples.

Qu'est ce qui vous manque ?

Charlotte Godet : Au CHU de Rennes, mais ça doit être le cas ailleurs, il arrive parfois qu'on soit amené à accompagner trois couples en même temps pour un accouchement. Et donc, au fur et à mesure des années qui passent, des responsabilités se rajoutent parce que de plus en plus, nos compétences augmentent. On fait par exemple le suivi gynécologique de prévention ou depuis 2009, les IVG.

Votre salaire lui n'augmente pas ?

Par exemple, _une sage-femme qui qui commence est payée aux alentours de 1.700 euros net après cinq ans d'études_. Le ministre de la Santé, monsieur Veran, a bien communiqué sur le fait qu'il nous augmentait à hauteur d'une prime de 100 euros nets par mois. Mais c'est une prime donc au niveau de notre retraite, ça ne sera pas pris en compte. Cette profession n'attire pas non plus. Mais là, le dernier arrêté a été assez compliqué en termes de recrutement, surtout dans les maternités parisiennes où parfois, on a été obligé de fermer des consultations, de la préparation à la naissance, de l'entretien pour se focaliser sur l'urgence uniquement et donc, en salle d'accouchement. Ça, c'est complètement déplorable.

Les conditions de travail qui se dégradent font également que la profession est en grande souffrance. Il y a une enquête en 2020 du Collège national des sages femmes qui montre que 40% s'estiment en souffrance au travail, donc, les sages femmes ont tendance à effectivement déserter les milieux hospitaliers. On se retrouve à compenser puisqu'on n'est plus assez à travailler. Donc, on est toutes fatiguées très rapidement.

Autre revendication une sixième année d'études parce que le métier a évolué. C'est ça ?

Tout à fait. Moi, quand j'ai été diplômée en 2007, par exemple, le suivi gynéco de prévention ne faisait pas partie de mes compétences. Donc j'avais bien sûr des cours sur la contraception, sur le dépistage, mais c'est tout. Mais là, maintenant, _les compétences augmentent, pour pallier le manque de gynéco_. C'est pourquoi nous demandons une sixième année d'études.