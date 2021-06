Mobilisation des salariés d'Auchan à Bessoncourt contre la généralisation des caisses automatiques

A l'appel de FO et la CFDT, une trentaine de salariés de l'hypermarché Auchan de Bessoncourt, dans le Territoire de Belfort, s'est mobilisé ce vendredi pour manifester contre la généralisation des caisses automatiques et la dégradation de leurs conditions de travail.

C'est une animation qui n'est pas passé inaperçue ce vendredi à la mi-journée dans l'hypermarché Auchan de Bessoncourt, dans le Territoire de Belfort. A l'appel des syndicats FO et CFDT du magasin, une trentaine de salariés a débrayé et manifesté dans la galerie marchande pour dénoncer leurs conditions de travail, leurs bas salaires et la généralisation des caisses automatiques. Une mobilisation nationale qui n'a pas connu un grand retentissement dans l'enseigne terrifortaine mais pour les délégués syndicaux, le message est passé.

70% de caisses automatiques à court terme

Avant de ranger leurs courses dans le coffre de leurs voitures, les clients d'Auchan à Bessoncourt ont eu droit au discours d'Olivier Coulon, délégué syndical Force Ouvrière de l'enseigne "On n'est pas contre les caisses automatiques, mais il faut un ratio raisonnable, on ne veut pas une déshumanisation de l'hypermarché, on veut garder nos collègues sur la ligne de caisse, un client qui fait la queue à une caisse traditionnelle, ça évite à une hôtesse de caisse de faire la queue à Pôle Emploi." affirme le syndicaliste qui constate que "Auchan ici à Bessoncourt ne recrute plus de caissières uniquement dédiées à ce poste". Passer à 70% de caisses automatiques est un projet qui devait voir le jour à l'automne prochain et qui est, pour l'heure, reporté à 2022 selon Olivier Coulon.

Plus avec moins, et toujours des salaires qui n'augmentent pas

Cette action a aussi pour objectif de dire stop aux bas salaires "malgré des bénéfices à hauteur de 466 millions d'euros en 2020, les hausses de salaires ne représentent que 0,6%, soit 9 centimes d'euros par mois" déplorent le syndicat FO. Même constat concernant les conditions de travail de plus en plus difficiles pour le personnel des hypermarchés Auchan. Fabien est depuis 4 ans au rayon épicerie de l'enseigne de Bessoncourt et ressent une forme de lassitude "On nous demande de faire plus de taches avec moins de personnes, ce qui devient pesant pour nous, physiquement et moralement, on n'en peut plus, on sature, il faudrait des emplois pour avoir des bras, qu'on soit soulagés." Les syndicats FO et CFDT d'Auchan à Bessoncourt rappellent justement qu'en 2020, la chaine Auchan a supprimé 1 400 emplois en France.