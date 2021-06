Mobilisation des salariés d'Auchan-Le Pontet : "on a l'impression d'être des travailleurs pauvres"

Les employés d'Auchan ont l'impression d'être des "travailleurs pauvres". Ils l'ont dit haut et fort ce vendredi lors d'un rassemblement devant le magasin d'Avignon-Le Pontet. A l'occasion d'une mobilisation nationale à l'appel de Force ouvrière, ils ont demandé notamment une hausse de leur pouvoir d'achat.

"Les caissières sont remplacées par des machines et on confie le travail aux clients" - David Romagnani délégué FO

Le syndicat dénonce la dégradation des conditions de travail, avec des départs non remplacés. En ligne de mire également : l'automatisation d'une grande partie des caisses de l'hypermarché. "Les caissières sont remplacées par des machines", s'inquiète FO Auchan qui craint "un rejet de la part des clients".

Marylène travaille en caisse depuis près de 40 ans, et elle est à bout : "On vient travailler avec la boule au ventre. On n'a plus l'envie qu'on avait il y a quelques années en arrière. Avant Auchan c'était comme une famille. On ne nous a pas demandé notre avis, les caisses ont été changées et on a découvert la nouvelle ligne de caisse le matin en arrivant".

Fo demande "une grille de salaire décente"

Le nouveau parcours d'encaissement a été mis en place en avril. "Auchan a remplacé le personnel par des machines et confie le travail aux clients", explique David Romagnani, le délégué FO. Les caissières expliquent qu'avec l'automatisation des caisses, "les files d'attente s'allongent aux caisses traditionnelles et les clients sont énervés".

Force ouvrière revendique "une grille de salaire décente_et hiérarchisée, une prime Covid de 1000 euros, des embauches et des formations ainsi que l'abandon du nouveau parcours d'encaissemen_t" avec l'automatisation des caisses.