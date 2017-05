Mobilisation des salariés de l'enseigne Tati à Nancy inquiets pour l'avenir du magasin

Ce jeudi 4 mai, une dizaine de salariés de l'enseigne Tati se sont mobilisés à Nancy. Ils craignent des suppressions d'emplois suite au placement en redressement judiciaire de la société Agora distribution, filiale du groupe ERAM, dont dépend l'enseigne Tati.

Une dizaine de salariés de l'enseigne Tati se sont mobilisés ce jeudi 4 mai à Nancy. Ils craignent des suppressions d'emplois suite au placement en redressement judiciaire de la société Agora distribution, filiale du groupe Eram, dont dépend les enseignes Tati, Fabio Lucci ou encore Gigastore. Une procédure pour faciliter la reprise de l'entreprise. À ce jour, sept offres de reprise ont été présentées. Seule certitude à l'heure actuelle: la quasi-totalité des propositions ne concernent que des reprises partielles, portant au maximum sur deux tiers des magasins. Près de 600 emplois pourraient donc être potentiellement menacés. En France l'enseigne à bas prix emploie 1.314 salariés dans 115 magasins. À Nancy, les 16 salariés ont peur pour la sauvegarde de leur emploi.

"On ne sait pas si on va être repris"

Les salariés de Tati ont été prévenus en février, de la mise en vente de l'enseigne par le groupe Eram. Nadine, salarié au magasin de Nancy depuis plus de 30 ans, se dit "choquée par la situation" :

On voyait bien qu'il y avait des difficultés mais toutes les enseignes ont des difficultés donc on ne pensait pas en arriver là." Nadine - salariée Tati à Nancy.

Tati n'est pas la seule enseigne française d'habillement en difficulté actuellement. Début avril, des salariés du groupe Vivarte, dont dépend la Halle aux chaussure, se sont mobilisés en France, notamment à Nancy, pour lutter contre le plan social qui provoque la suppression de 700 postes en France. Armelle Decorcelles, salariée et déléguée du personnel chez Tati à Nancy, "se bat" pour lutter contre ce dénouement pour les employés de l'enseigne à bas prix mais elle a peu d'espoir :

Pour l'instant on est là pour sauver nos emplois. Nous avons été mis en vente, il est vrai qu'on a des repreneurs mais on ne sait pas si on va être repris. Il y aura forcément de la casse." Armelle Decorcelles - déléguée du personnel

Selon la CGT le magasin de Frouard va fermer ses portes en septembre

La cession de l'enseigne à un autre acheteur ne provoquerait pas la fermeture de tous les magasins Tati en France. Mais selon la CGT, en Meurthe-et-Moselle il est déjà prévu que le magasin de Frouard ferme ses portes en septembre. Présente lors de la mobilisation, Liliane, salariée à Nancy, "a peur pour [son] avenir". Cela fait 33 ans qu'elle travaille chez Tati et elle "aurait voulu aller au moins jusqu'à la retraite [...] maintenant il faut voir ce qu'il va se passer mais pour l'instant on ne sait pas, on attend..." confie-t-elle.

Le groupe ERAM souhaite parvenir à une cession de l'enseigne Tati avant fin juin.