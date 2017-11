Grève du 16 novembre : transports perturbés dans la Marne et les Ardennes

Grève et manifestations ce jeudi 16 novembre, partout en France. Le mouvement est à l’appel de plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, pour protester contre la politique du gouvernement. Les transports publics vont être perturbés.

La CGT, FO, la FSU, l'Unef, l'UNL et la Fidl organisent ensemble, ce jeudi, une nouvelle journée de grève et de manifestations. Ils s'en prennent aux réformes du gouvernement, qu'ils estiment trop libérales. Quelques perturbations sont à prévoir sur le trafic des trains et les transports urbains dans la Marne et les Ardennes.

La grève à la SNCF

Elle commence ce mercredi à 20h et se terminera vendredi matin à 8h. Pour la Champagne Ardenne, la direction annonce des perturbations limitées. Le trafic TGV sera normal, 8 TER sur 10 ciorculeront en moyenne

Charleville-Hirson : substitution routière

Reims-Champagne-Ardenne TGV : 9 circulations sur 10

Epernay-Reims-Charleville-Metz : 7 circulations sur 10

Reims-Laon : service normal

Reims-Dijon : service normal

Reims-Fismes : service normal

Charleville-Givet : 8 circulations sur 10

Trafic normal sur la ligne TER de la Vallée de la Marne.

Des perturbation sur les trams et les bus de Reims

Pour les transports en commun à Reims, le réseau Citura annonce un tram toute les 12 minutes sur la ligne A, toute les heures sur la ligne B. Diminution du trafic des bus également, et les services se termineront à 20h. Le réseau de soirée et le Citybus ne fonctionneront pas.

Les prévisions de Citura - Citura

Perturbations aussi à Charleville-Mézières

A Châlons-en-Champagne, les transports urbains devraient fonctionner normalement, mais il n'en sera pas de même à Charleville-Mézières. Le réseau TAC indique que le trafic sera très fortement perturbé sur les lignes 1-2-4 et 5. L’offre de service est maintenue sur les autres lignes du réseau.