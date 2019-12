Mobilisation du 5 décembre : policiers et étudiants ouvrent le bal en Limousin

Avant les grandes manifestations, policiers et lycéens se sont mobilisés en Limousin pour la journée de protestation contre la réforme des retraites. Des policiers en tenue se sont rassemblés mercredi dans les commissariats de Limoges et de Brive, et les jeunes ont défilé dès jeudi matin à Limoges.