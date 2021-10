Ce mardi 5 octobre, dans la Loire, quatre syndicats appellent à descendre dans la rue notamment pour les salaires et la défense des services publics. Les dernières manifestations de ce type remontent à l'hiver 2020, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Mobilisation du 5 octobre : les manifestations dans la Loire et la Haute-Loire

"On attend du monde parce que c'est le premier rendez-vous depuis très longtemps pour l'ensemble des salariés", assure Sylvain Excoffon, secrétaire adjoint de Force ouvrière dans la Loire. Le syndicat fait partie des quatre organisations ligériennes avec la CGT, FSU et Solidaires à appeler à faire grève et défiler ce mardi 5 octobre.

Il faut remonter à l'hiver 2020, avant que la crise du Covid-19 fige la France pour retrouver la trace des manifestations interprofessionnelles, en l'occurrence, c'était contre la réforme des retraites, surtout en janvier et février 2020. Les syndicats se retrouvent et les banderoles ressortent pour défendre ensemble les emplois, les salaires, les retraites et la protection sociale.

"Il faut que l'État tire les leçons de la crise en terme de moyens et de salaires car le pays a tenu bon, grâce à la qualité de ses services publics et à l'engagement de ses agents", souligne Yves Bornard, enseignant et représentant FSU, la première fédération de la fonction publique.

À Saint-Etienne, la manifestation partira à 10 heures, de la Bourse du travail.

À Roanne, départ 10h30 de l’hôpital.

Au Puy-en-Velay : 10h30 place Cadelade. En Haute-Loire, la CFTC fait partie de l'intersyndicale.