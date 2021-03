Mobilisation du monde de la Culture : 3 questions à Marc Gourault, directeur de théâtre granvillais

Le monde de la culture se mobilise aujourd'hui, et partout dans le pays. Ces acteurs demandent des réponses claires au gouvernement ; des perspectives aussi afin de pouvoir créer et imaginer leur futur. A Granville, le théâtre de l'Archipel se joint à la mobilisation. Marc Gourault, leur directeur, répond à nos questions.

Le monde de la Culture est dans quel état ?

Marc Gourault : Les gens de ce milieu professionnel ont envie de jouer, ont envie de créer, de proposer des choses. Il y a beaucoup de déception, beaucoup de colère. Et en tant que directeur et directrice de lieux culturels, on a cette responsabilité de les faire jouer, parce que c'est leur ADN. Le théâtre, c'est ce qui nous fait vivre et exister. Cette non-réouverture pose de gros problèmes, c'est pour ça aussi que la colère monte et je pense que le gouvernement doit être très attentif à ça. On ne peut pas tolérer la réouverture de certaines choses, comme les églises, les marchés bondés et pas les lieux culturels. C'est une injustice profonde.

On n'est pas idiot, ni suicidaire, la pandémie reprend, mais il faut trouver des solutions pour exister.

Et financièrement, on en est où ?

MG : C'est très insidieux parce qu'il y a des aides donc on ne peut pas parler de casse franche. Mais il y a une dynamique qui se perd, il y a des spectacles qui n'ont pas pu voir le jour donc c'est très compliqué. Certaines compagnies n'ont plus de trésoreries. Les acteurs de la Culture ont aujourd'hui de quoi subsister, mais subsister ce n'est pas forcément vivre. Et c'est bien ça le problème auquel on va être confronté demain. C'est pour ça qu'il faut nous donner des indicateurs clairs de reprise.

Vous attendez quoi de la part du gouvernement ?

MG : Il y a des incompréhensions totales. Il y a une désespérance de voir que nos élus ne prennent pas des décisions en bonne intelligence et qu'ils ont des réflexions un peu à l'emporte-pièce. C'est frustrant. Mais on n'est pas idiot, ni suicidaire, la pandémie reprend, mais il faut trouver des solutions pour exister. Ce qu'on attend ce n'est pas tellement une reprise d'ici à l'été, on est conscient qu'il faut faire attention, mais en tout cas, on demande à ce qu'il y ait une date de reprise clairement affichée. Si c'est en juin, ce sera en juin.