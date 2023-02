Mobilisation en baisse à Pau contre la réforme des retraites

Une semaine après avoir rassemblé 19 000 personnes (chiffre des syndicats), la troisième manifestation paloise contre la réforme des retraites a moins mobilisé. Entre 9000 et 10.000 personnes dans les rues de Pau selon notre estimation. L'intersyndicale annonce 11.000 manifestants et la police 9500.

Avec la première semaine des vacances d'hiver et une autre manifestation annoncée pour ce samedi, cette décrue n'a surpris personne alors que le projet de loi est désormais en débat à l'Assemblée nationale. Pourtant dans le cortège, pas de découragement chez les manifestants palois : "J'ai fait les deux premières manifestations déjà. On continue puisqu'ils ne veulent pas lâcher. On sera là samedi aussi et la semaine suivante et ainsi de suite."

Le cortège a mis 45 minutes pour quitter la place de Verdun © Radio France - Yannick DAMONT

Tôt ce mardi matin, le syndicat CGT des électriciens et gaziers du Béarn et de Bigorre ont mené une opération « Robin des bois » pour supprimer le comptage de l’électricité dans trois hôpitaux en Béarn et en Bigorre et dans une maison de retraite de l'agglomération paloise. Cette décision avait été prise la veille en assemblée générale. La semaine dernière, les électriciens de la CGT avaient coupé le courant à la mairie de Pau.