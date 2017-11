Mobilisation en baisse contre la Loi travail à Dax

Environ 300 personnes ont manifesté contre la Loi travail et l’action libérale du gouvernement ce jeudi après-midi à Dax. Un petit cortège dans les Landes pour cette 4e journée de mobilisation nationale.

On les a connu plus nombreux les Landais. Environ 300 personnes ont manifesté ce jeudi après-midi dans les rues de Dax contre les ordonnances de la loi travail et l'action libérale du gouvernement à l'appel des syndicats CGT, FO Solidaires et FSU. C'était la 4e journée nationale d'action. A Paris où la mobilisation s'essoufflait le mois dernier, 40.000 personnes ont défilé selon les syndicats, contre 25.000 le 19 octobre.