Réforme des retraites : mobilisation en baisse dans l'Hérault, Jean-Luc Mélenchon à Montpellier

Pour la cinquième journée de manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février 2023, la mobilisation est en baisse dans l'Hérault, après un samedi très suivi . Entre 7.000 et 12.000 personnes ont défilé à Montpellier. Ils étaient 7.000 à Béziers selon les syndicats, contre 2.500 selon la police, et pas loin de 2.000 manifestants à Sète.

Jean-Luc Mélenchon à Montpellier

L'ancien candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon était dans le cortège montpelliérain ce jeudi. Il note que la mobilisation doit évoluer : "Je vis cette manifestation comme le dernier signal avant le blocage total le 7 mars", estime Jean-Luc Mélenchon. "Une certaine forme d'action atteint sa limite. Les journées à répétition ont été très efficaces pour nous mobiliser, mais on sent une envie d'aller au bout et qu'on en finisse. Le président de la République est plus absent que jamais, il n'a pas pris conscience de l'état de tension du pays." Le 7 mars sera une "leçon" pour Emmanuel Macron, assure l'ancien député des Bouches-du-Rhône.

Des piquets de grève ont été installés aux entrées de l'université Paul Valéry Montpellier 3 ce jeudi matin, une manifestation s'est également devant le lycée Jean Moulin à Béziers , sans pour autant bloquer l'accès à l'établissement selon le proviseur. Il y a aussi eu un blocage, toujours à Béziers, devant le lycée Henri IV.