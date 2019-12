Mobilisation "historique" dans les écoles du nord Franche-Comté pour la grève du 5 décembre

Franche-Comté, France

"On a rarement vu une telle mobilisation" affirme le syndicat enseignant SNUIPP-FSU, à quelques jours de la manifestation prévue jeudi contre la réforme des retraites et qui mobilisera plusieurs corps de métier : SNCF, RATP, Air France, contrôleurs aériens, EDF, poids lourds, raffineries, étudiants, policiers, avocats, magistrats, éboueurs, et enseignants donc. Au sein des établissements scolaires sondés par le syndicat majoritaire dans le premier degré, le taux de grévistes s’élève en moyenne à 70% dans les départements de Haute-Saône, du Territoire de Belfort et du Doubs.

60% d'écoles fermées en Haute-Saône

Selon le SNUIPP-FSU, selon un premier décompte "plus de 60 écoles sur 103 annoncent déjà qu'elles seront fermées le 5 décembre" en Haute-Saône. Dans le Doubs, environ 100 établissements pourraient fermer leurs portes sur les 400 que comptent le département. Dans le Territoire de Belfort, au moins 24 écoles sur 140 seraient amenés à refuser les élèves.

Un service minimum compromis?

Le service minimum d'accueil pourrait ainsi ne pas être assuré dans certaines écoles maternelles et élémentaires, comme à Belfort. En effet, pour assurer un accueil, les mairies doivent pouvoir compter sur le personnel municipal, ou le personnel du périscolaire, or ces derniers étant également en grève, certains établissements sont susceptibles de ne pas pouvoir recevoir les élèves. Des réponses plus précises seront apportées dans la journée de mardi.

La ville d'Héricourt pourra assurer l'accueil affirme le maire : sur les 10 groupes scolaires de la commune, un établissement sera ouvert pour accueillir les enfants. Toujours selon l'élu très peu de parents optent pour cette solution. Généralement en temps de grève, "sur un effectif de 1000 enfants, seuls une dizaine d'entre eux sont accueillis dans les établissement".

Les enseignants mobilisés contre la réforme des retraites

Le syndicat dénonce une réforme qui "réduira les montants des pensions". En abandonnant la référence des six derniers mois, les enseignants seront pénalisés car "les salaires sont très faibles en début de carrière" estime le SNUIPP FSU. Les premières simulations faites par les représentants du personnel montrent que la réforme fera perdre aux professeurs des écoles actuellement en fonction entre 300 à 600 euros chaque mois.