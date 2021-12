Mobilisation inédite des animateurs scolaires sarthois, lassés de faire du "gardiennage" d'enfants

C'est un mouvement inédit ou presque... Après une première grève surprise le 19 novembre, les animateurs des temps périscolaires étaient de nouveau appelés à cesser le travail ce mardi partout en France. Au Mans, ils étaient une cinquantaine, employés par la ville ou par les communes voisines (Arnage, Allonnes, La Chapelle-Saint-Aubin...) à manifester devant la préfecture de la Sarthe. Des salariés souvent précaires et aux emplois du temps "gruyère", qui s'occupent des enfants le midi et à l'accueil le matin et le soir, pour des salaires souvent très modestes. Une profession indispensable mais négligée qui réclame plus de moyens et de reconnaissance. Car aujourd'hui, la précarité et les conditions sont telles que les effectifs sont partout insuffisants. Au Mans par exemple, les deux tiers des 350 animateurs sont vacataires. Témoignages.

Antoine, animateur périscolaire et de loisirs à Arnage, après quatre ans passés au Mans

"Il n'y a pas un manque d'animateurs en soi, il y a juste un manque de moyens mis en œuvre pour faire venir et faire rester des animateurs. À la ville du Mans aujourd'hui, il y a un turn-over impressionnant : la plupart des personnes partent au bout de trois mois car beaucoup ne sont même pas contractualisés. On est payé à la journée par des lettres d'engagement. On n'est pas intégré à une équipe avec un projet pédagogique à l'année... Résultat : il y a des journées où on se retrouve avec 12 animateurs absents sur un groupe scolaire, de la petite section au CM2. Pour moi, c'est le principal problème. Tous les animateurs vous diront qu'il y a ce problème d'attractivité de l'emploi et de reconnaissance tout simplement. On voit souvent ça comme un job, un job étudiant, un job temporaire.... Mais il y a des gens qui s'engagent des années dans l'animation et pour qui c'est une vocation. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment la stabilité de l'emploi, et de meilleures conditions de travail. Car en plus avec la fatigue engendrées par les changements de protocoles sanitaires tous les deux mois, c'est un cocktail explosif en ce moment pour l'animation."

Les animateurs ont souligné la polyvalence de leur métier © Radio France - Ruddy Guilmin

Hyacinthe, 50 ans, animatrice sur le temps méridien à Allonnes

"J'ai un fixe de huit heures par semaine sur le temps du midi et je fais quelques remplacements le soir, donc ça fait autour de 30 heures par mois pour environ 250-300 €. Depuis six ans, mon contrat est renouvelé d'une année sur l'autre mais sans savoir à chaque fois si ce sera le cas... Ce que je vois c'est qu'on est de moins en moins et qu'on n'est souvent pas assez pour le nombre d'enfants. Du coup, les activités qu'on nous demande de faire, et bien on ne peut pas toujours les faire parce qu'on privilégie la sécurité. Malheureusement, on fait plus - excusez moi de l'expression - du gardiennage que de l'épanouissement de l'enfant. C'est dommage et il faut que ça change. Mais je me mets à la place des gens auxquels on demande de venir faire des remplacements, parfois pour seulement deux heures, une heure et demie. Ce n'est pas intéressant. Financièrement, on ne peut pas vivre. En plus c'est des horaires coupés : deux heures le midi, une heure et demie le soir. On ne peut pas faire autre chose à côté pour compléter son salaire. Nous sommes des pions. On nous place là parce qu'il manque quelqu'un. Des fois, on ne connaît pas les lieux. On est mis là pour un soir, le lendemain, on va être mis ailleurs. Et les activités, on ne peut pas les préparer parce que ce n'est pas possible : on n'a pas de temps ! C'est pour ça que les gens n'acceptent pas ce genre de mission."