Du jamais vu chez Carrefour en ce samedi de Pâques : selon les syndicats, 50% des salariés de l'enseigne de grande distribution ont fait grève. Ils étaient plus de 80% de grévistes dans les hypermarchés d'Orléans et de Saran. Pour l'emploi et le pouvoir d'achat.

Orléans, France

Image inédite ce samedi 31 mars devant les magasins Carrefour : une chaîne de salariés qui filtrent les entrées, devant un alignement de chariots... L'ensemble des salariés du groupe Carrefour était appelé à la grève, et le mouvement a été très suivi : 50% de grévistes selon les syndicats - et même plus de 80% dans les 2 hypermarchés orléanais, Place d'Arc et Saran, qui emploient au total 520 salariés.

5 000 emplois menacés selon les syndicats

Premier motif d'inquiétude des salariés, bien sûr l'emploi, alors qu'un plan de restructuration a été annoncé au sein du groupe. 2 400 suppressions de poste, auxquels s'ajoutent les conséquences de la fermeture de 273 petits magasins de proximité : "C'est l'ensemble des salariés Carrefour qui sont en fait concernés, explique Jacqueline Poitou, déléguée FO à Carrefour Saran, on estime l'impact à 5 000 emplois, et on sait que les caisses sans caissières arrivent aussi, or les caissières c'est un tiers des effectifs en hypermarchés." Jacqueline Poitou, qui dénonce aussi "l'absence de dialogue social". Interview à écouter ici :

"On était habitué chez Carrefour à dialoguer depuis 40 ans : c'est fini" - Jacqueline Poitou Copier

Une prime divisée par 10 pour les salariés

S'y ajoute la division par 10 de la prime de participation - qui ne s'élèvera qu'à 57 euros en moyenne (à comparer avec les 350 millions d'euros de dividendes distribués aux actionnaires en 2017). C'est la goutte qui fait déborder le vase reconnaît Ludovic Gérard, délégué CFDT à Carrefour Saran : "Mettez-vous à la place d'une caissière qui vit seule avec deux enfants : comment elle fait ? C'est ça qui ne passe pas, c'est pourquoi on est aussi nombreux à faire grève, moi je n'avais jamais vu ça à Carrefour Saran, tout le monde est touché, on n'en peut plus." Réaction à retrouver ci-dessous :

"Si les actionnaires ne réagissent pas, on continuera" - Ludovic Gérard Copier

La mobilisation a aussi été forte dans les 4 magasins "Carrefour Contact" appelés à disparaître dans le Loiret : ce samedi, ces 4 petits magasins de proximité étaient carrément fermés : à Orléans la Source, Courtenay, Malesherbes et Fontenay-sur-Loing. "On a su ça comme le couperet qui tombe, se désole Sylvie, qui travaille dans le magasin de la Source. On nous dit qu'on va fermer en juillet, on attend... A Carrefour, ils se sont fait de l'argent sur nous, et ils nous jettent comme des vieilles savates !" Témoignage à découvrir ici :

"On est dans l'attente, c'est dur, très dur" - Sylvie, employée du Carrefour contact d'Orléans la Source qui doit fermer Copier

Au total en France 300 hyper ou supermarchés Carrefour ont été impactés par ce mouvement, dont une quarantaine complètement bloqués (chiffres syndicats). La journée n'avait pas été ciblée au hasard : Pâques est après Noël le deuxième jour le important en terme de chiffre d'affaire pour la grande distribution.