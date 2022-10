Mobilisation interprofessionnelle : plus d'un millier de manifestants devant le siège du Medef à Grenoble

Les syndicats avaient appelé à débrayer et descendre dans la rue ce mardi 18 octobre pour réclamer des hausses de salaires et défendre le droit de grève. À Grenoble, c'est en ordre dispersé que les organisations ont donné de la voix. Force Ouvrière a décidé de se rassembler place de Verdun à Grenoble, en face de la Préfecture de l'Isère , quand la CGT a elle opté pour une manifestation devant le siège départemental du Medef, boulevard Foch.

ⓘ Publicité

D'autres syndicats comme la CNT ou Sud-Solidaires se sont joints au rassemblement. La manifestation a rassemblé plus d'un millier de personnes, avant que le cortège ne se mette en mouvement et défile sur le Cours Jean-Jaurès, pour rejoindre la place Félix-Poulat.

Sur le cours Jean-Jaurès © Radio France - Lionel Cariou

Salaires, retraites et droit de grève

"Taxons les superprofits", demande un manifestant, pancarte plantée sur le sac à dos et bonnet phrygien sur la tête. Plus loin, deux jeunes tendent une banderole sur laquelle on peut lire : "L'inflation nous étouffe! Révoltons-nous !" Les salaires et le pouvoir d'achat sont au cœur des revendications, alors que la CGT a choisi de manifester devant le siège du syndicat patronal.

"C'est symbolique, c'est quand même le Medef entre autres et le patronat qui tire les ficelles, estime le secrétaire général de la CGT 38, Nicolas Benoit. Ils se sont engraissés quand même pendant la crise et aujourd'hui ils continuent à le faire alors qu'il y a une inflation exorbitante qui monte."

Dans le cortège ce mardi © Radio France

Soutien au conflit dans les raffineries

Parmi les revendications également, la retraite à 60 ans, et la défense du droit de grève alors que le gouvernement procède à des réquisitions de personnels dans certaines raffineries en grève pour assurer un minimum d'approvisionnement. "C'est inadmissible, c'est la volonté d'atteindre le droit de grève dans ce pays comme au niveau européen" dénonce Nicolas Benoit. Certains manifestants sont impactés par les difficultés d'approvisionnement en carburant, mais disent soutenir les grévistes dans les raffinerie. "On les comprend aussi, affirme cette salarié du secteur médico-social qui travaille à Saint-Ismier. Ce sont les patrons qui s'en mettent plein les fouilles et nous on est toujours en bas de la liste donc au bout d'un moment stop.__"