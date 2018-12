Mobilisation lycéenne : 47 interpellations dans le Nord, 20 dans le Pas-de-Calais

Lille, France

Elle était restée faible jusqu'à présent dans la région mais la mobilisation des lycéens a pris de l'ampleur jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais : 38 établissements étaient perturbés dans l'Académie de Lille dont deux totalement bloqués. Les élèves protestent contre la plateforme Parcoursup pour l'entrée à l'Université mais aussi contre la réforme du Bac qui s'appliquera dès l'an prochain aux élèves de Première.

Une soixantaine d'interpellations dans la région

Des blocages qui ont parfois entraîné des débordements. Dans le Nord, 47 personnes ont été interpellées, une vingtaine de poubelles et trois véhicules incendiés. Notamment à Lille où le cortège défilant de la place de la République à celle de l'Opéra a été émaillé d'incidents. A Valenciennes, des lycéens ont bloqué les voies du tramway. Dans le Dunkerquois également des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre.

Mobilisation des #lycéens : environ 150 élèves bloquent le lycée #Fenelon de #Lille, une poubelle incendiée, les cours assurés pour ceux qui le souhaitent pic.twitter.com/kNcPeVjY17 — France Bleu Nord (@fbleunord) December 6, 2018

Dans le Pas-de-Calais, 20 personnes ont été interpellées essentiellement devant les lycées Béhal et Condorcet de Lens et le lycée Voltaire de Wingles mais aussi à Hénin-Beaumont et à Carvin. Les arrestations sont consécutives à des jets de projectiles, des outrages et des débuts d'incendie. Au total, huit policiers ont été blessés dans le Pas-de-Calais dont un plus sérieusement à la machoire, au nez et à la main.