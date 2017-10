Mobilisation mardi dans la fonction publique : les secteurs concernés dans le Poitou

A Poitiers, le cortège partira à 14h de la porte de Paris (rassemblement devant le CHU à 10h). A Niort, ce sera à 11h place de la Brèche. A Châtellerault, départ à 10h de la place de la Brelandière.

Attention : appel à la grève dans le public. Quels secteurs sont concernés chez nous ? On fait le point.

Ecoles : ça s'annonce suivi

A Poitiers, les enfants devront rentrer manger à la maison entre midi et deux dans les écoles Pablo-Néruda, Condorcet, Georges-Brassens La Licorne. A Niort aussi, les parents vont devoir prendre leur disposition. La garderie du soir est supprimée à l'école Jean-Zay et aux Brizeaux. Pas de cantine dans neuf écoles, c'est le cas à Mermoz, Michelet, Perrochon ou Zola. Attention, ni cantine, ni pique-nique à Aragon et Jean-Macé. Les enfants devront rentrer manger à la maison.

Les transports épargnés

Dans les transports, ça devrait rouler. Pas d'appel à la grève sur les réseaux de bus Vitalis à Poitiers et TanLib à Niort. A la SNCF, seule la CFDT a déposé un préavis. Mais selon la direction, il ne devrait pas y avoir de perturbation sur le trafic des trains. Les vols à l'aéroport de Poitiers-Biard sont également maintenus malgré un préavis national des contrôleurs aériens.