Mobilisation mardi des travailleurs sociaux de Vaucluse

La CGT appelle à la grève ce mardi les employés du secteur social et médico -social. Une manifestation est prévue à Avignon à 10h30 entre la cité administrative et la place de l'Horloge. Le cortège rassemblera des éducateurs, des employés de la petite enfance, des agents des écoles maternelles ou des espaces de solidarité du département. La CGT dénonce le manque de moyens pour aider les plus précaires. Avec des conséquences pour les salariés. Ils se sentent frustrés de ne pas pouvoir faire convenablement leur travail.

Casse du service public et boule au ventre

Amandine Laugier, syndiquée à la CGT dans un espace de solidarité du Vaucluse, pointe une casse du système d'aide des personnes les plus précaires : "ça fait des années et des années qu'il y a un ras le bol, une frustration, un mal être des travailleurs du secteur social et médico-social qui subissent une perte de sens puisque nos métiers sont de plus en plus éloignés de l'humain. On nous demande beaucoup d'administratif, il y a des protocoles qui changent. Il y a un manque de moyens énormes, par exemple pour le placement et la prise en charge d'enfants en danger. Il n'y a pratiquement plus de place, plus de structures disponibles, un nombre d'enfants qui dépasse ce qui devrait être accueilli quand on travaille à l'aide sociale à l'enfance. On est face parfois à une impossibilité de pouvoir placer les enfants, les mettre en sécurité. C'est tout un système qui est pointé du doigt et qui amène une casse généralisée."

Perte de sens par manque de moyens

La crise économique et sanitaire n'a rien arranger. Amandien Laugier confie que dans els espaces Solidarité du Vaucluse, elle "voit arriver de plus en plus de personnes qu'on ne voyait pas forcément avant CAF, Sécurité sociale, etc. Ces partenaires ne peuvent plus assurer leurs missions. Donc, on demande aux départements de compenser. Il y a une réelle frustration et un mal être des travailleurs parce qu'on n'a pas les moyens d'accompagner au mieux les personnes en perte de sens. C'est parce qu'on nous demande de plus en plus de missions administratives. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui repartent chez eux la boule au ventre et qui viennent travailler en se sentant mal parce qu'ils savent que quelque part, on les rend complices d'un système de casse du service public, d'une casse de l'humain. Alors que nous, en tant que travailleurs, ce qu'on attend, c'est de faire évoluer les personnes et de leur permettre d'accéder à une vie digne et à une autonomie. C'est ça, notre travail."