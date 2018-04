Pour cette nouvelle journée de mobilisation générale, cheminots, lycéens, étudiants, retraités, salariés du public et du privé sont appelés à faire grève ce jeudi 19 avril. Dans la Manche, trois rassemblements sont prévus à 10h30 à Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô, 17h à Avranches.

Nouvel appel à la grève générale ce jeudi 19 avril : cheminots, lycéens, étudiants, retraités, salariés du public et du privé sont appelés à se mobiliser. Trois rassemblements sont prévus dans la Manche à 10h30 place de la mairie à Cherbourg et place de la gare à Saint-Lô, et à 17h place de la mairie à Avranches.

À Cherbourg, le cortège marchera jusqu'au carrefour de la gare, baptisé "carrefour des luttes" pour un "barbecue revendicatif" annonce la CGT, qui précise que des salariés de l'arsenal, du SNP de Flamanville, des cheminots, des employés de l'hôpital, de la Poste, de la CPAM, de la CAF et des CMN ont d'ores et déjà annoncé leur présence.

Des lycéens dans le cortège

Des lycéens participent à cette nouvelle journée de mobilisation : des élèves du secteur de Coutances se rendront au rassemblement de Saint-Lô. À Cherbourg, des élèves de trois lycées au moins se mobilisent : il s'agit des lycées Jean-François Millet, Victor Grignard et Alexis de Tocqueville. Au lycée Millet, des professeurs et membres du personnel ont prévu eux aussi de faire grève, l'emploi du temps scolaire sera affecté.

Toujours au lycée Millet, les élèves solidaires du mouvement sont appelés à se regrouper devant les portes de l'établissement de 8h à 10h pour rallier ensuite la place de la mairie. Aucun blocage n'est prévu.

Des services publics touchés

Côté transports, la CGT affirme qu'aucun train ne partira ni n'arrivera en gare de Cherbourg.

Concernant le réseau de bus cherbourgeois Zéphir, les arrêts de bus du centre-ville sont susceptibles de ne pas être desservis à partir de 10h30 et jusqu'à la fin de la manifestation : Gare SNCF, Jean Jaurès, Mendès France, Schuman, Place Gréville, Fontaine des Caveliers, Chantier, Hôtel de Ville. Rien à signaler en revanche du côté de Tusa, réseau de bus de l'agglomération saint-loise.

Le stationnement des voitures est interdit place de la mairie à Avranches entre 17h et 18h.

Les cantines et le périscolaire sont perturbés à Cherbourg-en-Cotentin, sauf à Querqueville.

Les écoles d'Equeurdreville

Les écoles de Cherbourg-Octeville

Les écoles de la Glacerie

