Mobilisation pour l'emploi : "On ne veut pas que les aides publiques accompagnent des licenciements"

CGT, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent ce jeudi à une mobilisation interprofessionnelle pour la défense de l'emploi dans cette crise sanitaire. "Un appel plus que nécessaire" pour Stéphane Obé, secrétaire départemental de la CGT, invité de France Bleu Gironde.

"On ne veut opposer personne", assure Stéphane Obé, secrétaire de la CGT en Gironde, invité de France Bleu Gironde jeudi 4 février. La CGT, comme FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse, appelle àune mobilisation interprofessionnelle pour défendre les emplois malmenés par la crise sanitaire. Une manifestation est partie de la place de la République, à Bordeaux, à 11h30. Un appel "plus que nécessaire au vu des attaques que subissent les salariés sur leurs conditions de travail et la menace qui pèse sur leurs emplois", selon le syndicaliste.

"On demande à ce qu'il y ait de réelles politiques publiques pour l'emploi et que des mesures exceptionnelles soient décrétées", continue Stéphane Obé. La CGT réclame également la fin des "licenciements boursiers". "Et surtout que les aides publiques n'accompagnent pas des licenciements", rajoute le secrétaire de la CGT en Gironde. "On veut des contreparties sociales et écologiques, mais aussi un réel investissement industriel. C'est un problème politique qui a des conséquences sur l'emploi."

Des suppressions d'emplois "passées sous les radars"

Selon l'INSEE, le nombre de chômeurs en catégorie A a augmenté de 4,2% en Gironde, 4,6% selon Pole Emploi. Un chiffre relativement bas au vu de ce qui était attendu, mais cela ne reflète pas la réalité, selon Stéphane Obé. "Des milliers de suppressions d'emplois sont passées sous les radars, comme le non renouvellement des CDD, les intérims... Le nombre de ruptures conventionnelles a aussi explosé !", affirme le syndicaliste.

La crise sanitaire et les deux confinements ont aussi intégré le télétravail dans la norme, ce qui inquiète la CGT. "Tout ce qu'on veut, c'est encadrer ce télétravail par des accords contraignants, notamment sur le temps de travail", explique Stéphane Obé. "Les charges financières dues au télétravail doivent être prises en charge par les employeurs. C'est pour ça que la CGT n'a pas signé l'accord proposé aux organisations syndicales et au patronat", indique-t-il. Le syndicaliste s'attend aussi à voir revenir sur la table, dans les prochains mois, la réforme des retraites. "Quand, on ne sait pas, mais on est sûrs qu'ils vont le faire !"