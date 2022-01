Mobilisation pour le pouvoir d'achat : un milliers de personnes ont manifesté à Saint-Etienne

Près d'un millier de personnes ont manifesté à Saint-Etienne ce jeudi selon les chiffres de la préfecture. Les manifestants, du public comme du privé, ont défendu leur pouvoir d'achat et ont réclamé des hausses de salaires et des pensions de retraite. Une mobilisation interprofessionnelle lancée à l'appel national de la CGT, FO, FSU et Solidaires. Le cortège s'est lancé à 10h30 depuis la Bourse du travail jusqu'à la place Jean Jaurès.

Dans les rangs du cortège, de nombreux fonctionnaires voient leur salaire stagner depuis des années alors que les charges augmentent. "On fait une croix sur des petites sorties", raconte Sylvie, qui travaille comme animatrice à Firminy. "Au niveau alimentaire, je suis au centime près. Et je renégocie certaines choses, comme le forfait de téléphone, les abonnements, pour pouvoir trouver le moins cher et essayer de survivre."

"On est obligés de compter tout le temps"

Même sentiment pour cette employée municipale à Saint-Etienne, pour qui il n'y a "aucune reconnaissance, on n'a pas de salaire qui suit le cours de la vie". Les factures explosent, notamment celles du gaz, ce qui contraint cette mère de famille à faire des sacrifices. "On met à manger sur la table, on se chauffe, on paye notre loyer, mais pour tout le reste, c'est compliqué."

Les retraités ont aussi beaucoup de mal à joindre les deux bouts. "C''est très difficile, on est obligés de compter tout le temps", souffle Adeline, une ancienne infirmière hospitalière qui n'a pas eu d'augmentation de sa pension depuis 10 ans. "Quand on voit les notes d'électricité, de chauffage, de carburant qui sont exponentielles, on n'y arrive plus. _Moi j'estime qu'en ayant travaillé pendant 40 ans, je n'ai pas à compter comme c'est le cas aujourd'hui._"