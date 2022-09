Mobilisation pour les salaires et les retraites : plus de 2.000 personnes à Toulouse ce jeudi

Plusieurs syndicats appellent à une journée nationale de grève et de mobilisation ce jeudi, pour réclamer la hausse des salaires et l'abandon de la réforme des retraites. À Toulouse, le cortège partait à 14h de la place Arnaud-Bernard. Autour de 2.000 personnes, selon nos premiers décomptes, s'y sont retrouvées.

Liza, étudiante, travaille dans un fast-food. © Radio France - Shannon Marini

Sans la CFDT ni Force Ouvrière

Près de 200 manifestations étaient prévues partout en France. Environ 4.500 personnes se sont donné rendez-vous à Marseille, 2.000 à Perpignan, un millier à Bayonne, 1.200 à Pau.

Selon le rectorat, le taux de grève chez les enseignants de l'académie de Toulouse ce jeudi est de 13%.

Ici, un jeune animateur venu défiler à Toulouse. © Radio France - Shannon Marini

La journée était organisé par les syndicats CGT, FSU et Solidaires et les organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce sur les retraites, au moment où le gouvernement annonce ouvrir bientôt un nouveau cycle de concertations en vue d'adopter un projet de loi "avant l'hiver", permettant une entrée en vigueur à l'été 2023. La réforme prévoit le "report progressif de l'âge de départ de quatre mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031"selon Elisabeth Borne.

La CFDT et Force Ouvrière ne participaient pas à cette journée. L'ensemble des organisations syndicales nationales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et Unsa) doivent se retrouver au siège de l'Unsa le 3 octobre. Les partis de gauche prévoient de leur côté d'organiser le 16 octobre une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique.