Mobilisation pour un jeune SDF verbalisé plusieurs fois pour non-port du masque à Montpellier

Alexandre, SDF de 19 ans à Montpellier était convoqué ce vendredi matin à la cité judiciaire pour une ordonnance pénale. Il lui est reproché de ne pas avoir porté le masque à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire. Alexandre a reçu trois contraventions pour non-port du masque, ce qui constitue un délit.

On ne peut pas condamner et mettre des peines d’amendes aux plus pauvres parce qu’ils sont plus pauvres.

Selon l’avocat du jeune sans-abri, le président du tribunal a décidé qu’il n’y aurait pas d’ordonnance pénale et a demandé au procureur de la République un autre mode de poursuite, soit une convocation devant le tribunal correctionnel, soit un rappel à la loi, "on ne sait pas ce qui va se passer, c’est repousser le problème" selon maître Gaspard Cuenant qui veut y voir le résultat de "la médiatisation qu’il y a eu sur cette affaire-là.

En tout cas, on continuera à défendre notre position jusqu’au bout ; on ne peut pas condamner et mettre des peines d’amendes aux plus pauvres parce qu’ils sont plus pauvres. On veut s’expliquer devant une juridiction si on nous en donne la possibilité, mais il est possible que le procureur décide qu’il n’y ait finalement pas de poursuite. On attend."

Une forte mobilisation...

Une médiatisation menée de main de maître par un expert en la matière, Rémi Gaillard. L’humoriste montpelliérain était présent ce vendredi matin avec une trentaine de personnes, l’élue d’opposition à la mairie de Montpellier, Clothilde Ollier, mais aussi des élus du groupe municipal de Philippe Saurel, de la France Insoumise et quelques membres de l’association Sakado qui vient en aide aux sdf à Montpellier.

Rémi Gaillard a pris fait et cause pour Alexandre dès le début des verbalisations en décembre dernier. Il s’est fait l’écho sur les réseaux sociaux de la garde à vue du jeune sans-abri, du placement de son chien à la SPA, il a obtenu le soutien du footballeur du MHSC Andy Delort et un coup de téléphone dit-il de Zinedine Zidane pour la cagnotte qu’il a organisé pour payer les 645 euros d’amendes cumulés du jeune SDF.

Tout cela jusqu’à ce qu’Alexandre soit invité sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste cette semaine, "on nous reproche de médiatiser l’affaire, mais si elle n’était pas médiatisée, aujourd’hui Alexandre ne serait pas défendu par un avocat, il serait encore à la rue et il n’aurait pas de travail.

Ce n’est pas moi qui vais sauver Alexandre, je fais ce que je peux pour l’aider. Ce n’est pas moi qui vais sauver les sans-abris, mais je sais ce que je ne ferai pas, je ne les allumerai pas. C’est la base."

... et une médiatisation assumée

Rémi Gaillard qui invite le maire de Montpellier Michael Delafosse à démissionner estimant qu’il ne protège pas les plus fragiles de sa ville, "la police l’a verbalisé sept fois, ce n’est pas possible". Alexandre estime, lui, être victime de harcèlement de la part de la police nationale et municipale.

Suite à son passage dans l’émission de télévision, il s’est vu proposer un logement à Puteaux, en région parisienne et un poste de livreur en CDI. Clothilde Ollier, l’élue montpelliéraine assure le suivi et l’accompagnement du jeune homme, très fragile psychologiquement "cela fait des mois que je le suis, il dort parfois à la maison, je suis un peu son assistante sociale pour toutes les démarches administratives. C’est un gamin et il a des problèmes psychologiques comme souvent lorsqu’on est à la rue. On fait le boulot de la mairie".

La mairie de Montpellier a envoyé Grégory Bozonnet, directeur de cabinet, comme pompier de service pour tenter de calmer la polémique qui enfle en répondant en direct à Alexandre dans l’émission Touche pas à mon poste ce jeudi soir.

Michaël Delafosse, pensant répondre à Rémi Gaillard, a eu le jeune homme quelques secondes au téléphone ce vendredi matin devant les grilles de la cité judiciaire et les journalistes présents. Un "coup" dont Rémi Gaillard a le secret. Lors de la conversation, le maire lui a proposé une rencontre avant de raccrocher rapidement.

Difficile sans doute de trouver la juste mesure entre l’humanité, que Michaël Delafosse voudrait donner à ce dossier, sans donner l’impression de se faire imposer un calendrier par Rémi Gaillard.