Mobilisation record pour la manifestation contre les retraites à Bayonne en photos

"Retrait de cette réforme des retraites injuste !", "64 ans, c'est non", "Touche pas à ma retraite", pouvait-on lire ce jeudi sur les banderoles et pancartes au départ du cortège de la manifestation bayonnaise contre la réforme des retraite s présentée le 10 janvier dernier par la Première ministre Elisabeth Borne. Les 8 principaux syndicats de salariés, unis pour la première fois depuis 12 ans, rejoints par les organisations basques ELB et LAB avaient donné rendez-vous à 10h30, place Sainte-Ursule face à la gare, lieu traditionnel de départ de toutes les grandes manifestations intersyndicales à Bayonne. Malgré la pluie et un ciel plombé, de 12.000 à 15.000 personnes ont répondu à l'appel selon les organisateurs, 8.500 d'après la police.

ⓘ Publicité

Le cortège bariolé et armé de parapluies, composé d'enseignants, cheminots, personnels de la fonction publique, mais aussi d'étudiants, de salariés d'entreprises privées et de retraités (9 organisations de retraités ont appelé à se joindre à la manifestation) a défilé dans le calme jusqu'à la sous-préfecture en passant par l'antenne du conseil départemental et les allées Paulmy.

loading

De nombreux salariés du secteur privé se sont joint à la manifestation contre les retraites à Bayonne © Radio France - Thibault Vincent

Plusieurs écoles étaient fermées ce jeudi au Pays Basque, les réseaux de transport étaient fortement perturbés et des bureaux de poste ont gardé porte close.

Des étudiants et des lycéens ont également défilé contre la réforme des retraites à Bayonne - Thibault Vincent / Radio France © Radio France - Thibault Vincent

Partis aux alentours de 10h45 derrière la banderole de l'Intersyndicale, les manifestants ont mis plusieurs dizaines de minutes à quitter le quartier de la gare. Le cortège s'est étalé sur plus d'un kilomètre, autour du centre-ville.

Le cortège contre la réforme des retraites, parti de la gare, a fait le tour du centre-ville de Bayonne, s'étendant sur plusieurs kilomètres © Radio France - Franck Dolosor

Lors de la traditionnelle prise de parole en fin de rassemblement, les syndicats ont donné rendez-vous aux manifestants pour la suite du mouvement dont les dates et modalités doivent être décidés au niveau national en fin de journée ce jeudi.

Prise de parole de l'Intersyndicale devant la sous-préfecture de Bayonne © Radio France - Thibault Vincent

Les salariés du secteur privé, comme ceux de l'usine Safran à Tarnos, étaient nombreux dans le cortège bayonnais © Radio France - Thibault Vincent

Des agents de la fonction publique ont participé à la manifestation bayonnaise contre les retraites © Radio France - Thibault Vincent