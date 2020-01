Mobilisation retraite: des chefs d'entreprise alertent sur la catastrophe économique suite aux blocages

Au Havre, des chefs d'entreprise alertent sur la catastrophe économique en cours après des semaines de grèves, blocages du porte et de la zone industrielle. La survie de plusieurs entreprises est en jeu.

Le Havre, France

Le cri de colère des chefs d'entreprise du Havre après des semaines de conflit social. C'est une nouvelle semaine de mobilisation sociale qui s'ouvre avec en point d'orgue vendredi la présentation de la réforme des retraites en conseil des ministres. Nouvelle semaine compliquée pour les chefs d'entreprises notamment de la zone industrialo-portuaire du Havre après des semaines de grèves, des journées de blocage de la zone et du port, la facture va être salée, tous s'accorde à le dire...

Un "péril économique"

Tout le monde est concerné, de la manutention à la transformation de marchandises, au transporteur. Nous avons tous le même intérêt commun." Erwan Kerouredan

Les grands armateurs ont suspendus leur ligne vers Le Havre jusqu'à nouvel ordre."

C'est le cas du danois Maersk, figurant dans le Top 3 des plus gros armateurs du monde avec la CMA-CGM et MSC.

Le club logistique du Havre qui représente 75 entreprises soit 6 500 salariés a publié une lettre ouverte "aux forces vives de la région havraise et à l'Etat" pour alerter sur le "péril économique pour l'ensemble de la place portuaire et logistique havraise". Dans cette lettre, le club évoque même "un risque pour l'emploi" et que "certaines de nos entreprises ont fermé leurs portes quand d'autres annoncent être contraintes au licenciements de collaborateurs".

Exemple d'une entreprise qui joue sa survie : Buffard Logistique, PME de 90 personnes dont 45 chauffeurs-dockers. L'entreprise est fortement impactée par le conflit social en cours. Pour le dirigeant Julien Nessim, la gestion quotidienne est un stress.

Le mois de décembre va ruiner toute l'année 2019, pour finir en perte"

Je suis abasourdi par l'absence de réactions ou de contacts avec les différentes autorités."

Je suis abasourdi de voir comment les forces de l'ordre laissent les gens bloquer le système, empêcher les gens d'aller travailler tout ça en toute impunité.

Sans dockers, le port du Havre ne peut pas tourner à plein régime © Radio France - Amélie Bonté

On laisse une situation pourrir et après on entend des beaux discours de politiciens à la télé, c'est une catastrophe."