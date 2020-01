Mobilisation retraite : des commerçants havrais en colère après une coupure d'électricité

Le Havre, France

Certains commerçants du Havre sont remontés après une coupure de courant importante jeudi, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La coupure a duré plusieures heures et a touché 3 000 clients d'Enedis en centre-ville du Havre, l'Hôtel de ville a également été impacté mais aussi le centre commercial Leclerc de Gonfreville l'Orcher. Des coupures dites "sauvages", le jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, des coupures revendiquées par la CGT sur certains réseaux sociaux.

Une situation qui agacent les commerçants

La journée de jeudi a mal commencé pour Albert Bohn, patron du restaurant le Diplodocus :

A partir de 11H55 je n'avais plus d'électricité, mes premiers clients arrivaient. Le courant est revenu à 14H45, j'avais perdu mon service malgré la présence de tous mes employés."

En face, à la crêperie, Marion Dezothez a dû jeter toutes ses galettes préparées le matin et gérer pour le reste :

On a calfeutré les réfrigérateurs et congélateurs pour ne pas perdre la marchandise."

Dans cette crêperie, tout fonctionne à l'électrique. Le jour de la coupure de courant, impossible de travailler et servir les clients du midi. © Radio France - Amélie Bonté

On ne peut pas être indemnisé, on a juste nos yeux pour pleurer. Il n'y a rien qui nous soutient."

En effet, les assurances ne couvrent pas ce genre de "coupures sauvages", d'actes de malveillance, c'est ainsi que les qualifie Enedis. Sur les réseaux sociaux, la CGT revendique ces actes.

Capture d'écran d'un message de la CGT sur un réseau social © Radio France - Amélie Bonté

Toujours est-il que pour Romain Gravot, de la cafétéria A l'italienne dans la même rue, c'est scandaleux. Faire grève oui, bloquer tout le monde, non:

J'espère qu'il y aura une sanction vis à vis de cette ou ces personnes [...] on a le droit de faire grève mais pas d'interdire les gens de travailler."

On est des indépendants, on nous oublie trop souvent mais pas quand il y a des choses à payer!"

Ces restaurateurs attendent désormais un soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et de la mairie. Le maire qui a écrit à Enedis au début du mois pour demander des comptes suite à une précédente coupure d’électricité le 10 décembre, également journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Enedis de son côté condamne ses coupures et a déposé plainte contre X.