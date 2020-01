Mobilisation retraites: au port du Havre, les non-grévistes priés de prendre des RTT les jours de blocage

Le Havre, France

Des RTT obligatoires pour les salariés non-grévistes du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) les jours de blocage. Plus d'un mois et demi de conflit sur la réforme des retraites avec des grèves, des manifestations, des blocages de l'économie et des opérations "ports morts" à répétition et assumés par la CGT. Six jours de blocage total du port du Havre en deux semaines. Alors comment s'organise le GPMH, le 1er port de France pour le trafic de conteneurs ?

Le Grand Port Maritime du Havre c'est 1 200 salariés dont 400 rien qu'au siège administratif. Impossible d'avoir un taux de grévistes le GPMH ne communique pas mais, d'après nos informations, ceux qui veulent travailler étaient priés de prendre des RTT pendant les 3 jours de blocage cette semaine. La semaine dernière, ils ont du faire du télé-travail car pendant ces journées de blocages, le siège est occupé par une poignée de grévistes. L'extérieur évidemment mais aussi le rez de chaussée du bâtiment. Certains bureaux auraient même été vandalisés. La direction ne veut pas commenter ces informations "on ne communique pas en temps de crise" nous dit-on "pour ne pas jeter de l'huile sur le feu". Une ou plusieurs plaintes devraient donc être déposées pour les dégradations.

Au delà du conflit social, il s'agit pour le GPMH de rassurer tant bien que mal ces clients qui se détourne de la place Havraise. Le GPMH vit donc au jour le jour même heure par heure nous dit-on. En interne, l'enjeu est bien de contrer l'hémorragie économique. Rien qu'en décembre, 25% d'escales de navires en mois, ça représente 1 million € de droits de ports qui ne sont pas rentrés dans les caisses. Pour janvier la tendance c'est 40% d'escales en moins.