Mobilisation retraites : Haropa-port du Havre réagit aux blocages, grèves et dégradations

La direction d'Haropa-les ports du Havre, Rouen et Paris-réagit après plus d'un mois et demi de conflit social, de blocages et grèves des ports. Elle parle de "situation préoccupante" pour les ports de l'axe Seine. Elle condamne également les dégradations et occupations illégales de bâtiments.