Mobilisation sociale du 4 février : l’appel à la grève en Corse

Selon les syndicats, les mesures de sauvegarde de l'économie mises en place dans le cadre de la crise sanitaire ne suffisent pas, au contraire, pour exemple la baisse du taux de chômage partiel depuis le premier février de 84 à 72 % pour les entreprises qui ne sont pas fermées administrativement dans le cadre de mesures sanitaires. Patrick Bossard, secrétaire général de la CGT de Corse-du-Sud : « Toutes les TPE qui ont vu une baisse d’activité et qui ont le droit d’ouvrir, je pense à des commerces de proximité qui avec le couvre-feu ont une amplitude horaire réduite, un nombre d’heures travaillées inférieure pour les salariés et qui de fait vont se retrouver avec un nombre d’heures indemnisées au chômage partiel qui sera moindre…La crise sanitaire et économique ne peut pas se faire sur le dos des travailleurs du pays. Une certitude, si on continu sur cette lancée nous risquons d’avoir des emplois détruits et je ne suis pas certain que nous ayons des créations à la hauteur de ce qu’on aura perdu à très court terme. »

Suppression d’heures dans l’enseignement

Si la CGT veut alerter en particulier sur le tissu des TPE en Corse, la FSU elle s’inquiète des baisses de dotations horaires dans l'enseignement. Jean-Michel Medori, Jean-Michel Medori (FSU) : « Tous les retours que nous avons eu précisent que ces dotations sont en baisse, les enseignants auront moins d’heures et les élèves aussi à partir de l’année prochaine. Ces heures sont supprimées, les postes peuvent disparaitre ou se transformer en complément de service, un enseignant pourrait devoir intervenir dans un autre établissement. Ce sont des moyens supprimés dans les établissements, moins d’enseignants qui entreraient dans l’académie ça voudrait dire moins de supports pour qu’ils puissent muter dans l’académie et toujours moins d’enseignants ici dans les années à venir. »

Les bénéfices de l’apprentissage en petits groupes

La FSU réclame par exemple des embauches pour arriver à scinder les classes, ce qui serait plus pratique en ces temps de COVID également, Jean-Michel Medori, Jean-Michel Medori (FSU) : « Si nous avions la possibilité de diminuer les groupes, travailler avec un nombre d’élèves moins important nous pourrions enseigner correctement et avec un risque calculé pour les enfants. Il faut embaucher, on le constate au niveau des lycées qui travaillent en demi groupe, les collègues nous le disent ils travaillent dans de meilleures conditions, les élèves apprennent mieux, simplement ils n’ont pas assez d’heures car le temps est divisé. Nous demandons un recrutement de personnel pour que l’encadrement se fasse de la meilleure façon possible. »

Un rassemblement est prévu ce jeudi à la mi-journée devant la préfecture à Ajaccio.