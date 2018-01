Les agents pénitentiaires de la prison du Havre ont répondu à l'appel de leur intersyndicale (UFAP-CGT-FO) ce lundi matin. L'entrée de l'établissement était bloquée avec des palettes. Les agents pénitentaires, rappelons-le, n'ont pas le droit de grève mais la mobilisation était forte dès 6H ce lundi matin. Un mouvement en soutien à leurs collègues agressés à Vendin-Le-Viel (Pas-de-Calais) par un détenu radicalisé bien connu. Au centre pénitentiaire du Havre, les agents se sentent particulièrement concernés.

Blocage de la prison du #Havre . 15 détenus radicalisés dans cet établissement pénitentiaire. Présence des élus communistes locaux et de la directrice d'établissement à l'extérieur pic.twitter.com/jfnmQnfFkT

Au Havre, le centre pénitentaire est classé parmi les 27 plus sensibles de France, au même titre que celui de Fresnes en région parisienne dont on parle très souvent. Cela veut dire que des détenus particulièrement dangereux sont incarcérés ici.

Il y a actuellement au Havre, sur les 650 prisonniers, une quainzaine de détenus radicalisés et 25 personnes incarcérées pour des faits de terrorisme.

Ce que regrettent les représentants syndicaux, c'est que ces détenus sont tous ensemble, certains seulement sont à l'isolement.

C'est difficile, on vient travailler la peur au ventre et pourtant on doit rester professionnel"