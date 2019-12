Mobilisation sur les retraites : ce qui vous attend mardi en Charente et en Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

A Angoulême, la CGT, FO, la FSU et Solidaires, qui combattent ensemble la réforme des retraites, ont voulu innover pour cette journée de mardi, nouveau temps fort de la mobilisation. C'est donc une convergence entre secteurs public et privé qui est organisée dans un lieu symbolique : la rue de Bordeaux, entre le lycée public de Sillac, et le premier employeur privé de Charente, Leroy Somer. Plusieurs cortèges s'y retrouveront à 11h. Des cortèges partis notamment de l'école Jules Ferry pour le monde enseignant, et de l'hôpital pour le secteur de la santé.

En Charente-Maritime, les syndicats ont conservé une formule plus classique. Rassemblement à 10h devant la sous-préfecture de Jonzac. Rendez-vous à 10h30 à Rochefort devant le monument aux morts du cours d'Arbois, pour faire un tour en ville. Le rassemblement est également à 10h30 à Saintes pour le rassemblement devant le palais de justice. Direction l'Hyper U et retour à la case départ pour un pique-nique. A La Rochelle, le cortège s'élancera à 14h de la place de Verdun.

Trafic toujours extrêmement faible à la SNCF

Du côté de la grève, les cheminots restent très mobilisés. Pratiquement aucun train depuis jeudi en gare de La Rochelle, Rochefort, Saintes, Cognac ou Angoulême. Ce sera encore le cas mardi. A La Rochelle, comme lundi, seul un TGV aller-retour est prévu mardi en direction de la capitale. Aucun TER. La SNCF maintient son service d'autocars de substitution.

En revanche, la mobilisation devrait marquer le pas dans les écoles, après la grève massive de jeudi dernier. On avait compté plus de 60% de grévistes. Mais le personnel périscolaire se mobilise également. A La Rochelle ou encore Aytré, les mairies appellent les parents à préparer un repas froid pour leurs enfants. La restauration ne sera pas assurée.

Reflux de la mobilisation à l'Education nationale

A l'Education nationale, la grève se poursuit également dans le second degré, les collèges et lycées, où les collègues se relaient. Une quinzaine d'assemblées générales se sont tenus lundi rien qu'en Charente-Maritime. La grève a également été reconduite en Charente, dans une demi-douzaine d'établissements : Charles-Coullomb et le Lisa à Angoulême, le collège Félix-Gaillard de Cognac où une caisse de grève a été ouverte lundi, les Lycées Louis-Delage et Jean-Monnet à Cognac, le lycée Elie-Vinet de Barbezieux.

A l'université de La Rochelle, les étudiants ont voté ce lundi après-midi la reconduction du blocage du bâtiment de la Flash (lettres, langues et sciences humaines). Sans interdire l'accès toutefois aux étudiants qui passent des examens.

On comptera également des grévistes à la Poste, et dans le privé, chez Alstom près de La Rochelle, Leroy Somer ou encore Naval Group en Charente. Trafic quasi-normal en revanche sur les réseaux de bus des deux Charentes.

Cette journée de mardi ne sera sans doute qu'une étape. Les syndicats réclament le retrait pur et simple de cette réforme des retraites, et ils savent qu'ils devront mobiliser dans la durée. Un nouveau temps fort se dessine déjà pour jeudi, au lendemain des annonces d'Edouard Philippe.