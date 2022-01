Mobilisation sur les salaires ce jeudi 27 janvier dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Augmenter les salaires et les pensions de retraite. C'est le mot d'ordre de la mobilisation interprofessionnelle prévue ce jeudi 27 janvier partout en France. Un appel à la grève est lancé par plusieurs organisations dont la CGT, FO ou encore Solidaires. Plusieurs rassemblements sont organisés dans la Vienne et les Deux-Sèvres :

10h à Châtellerault au rond point du cinéma le Loft

au rond point du cinéma le Loft 11h à Thouars place Flandres Dunkerque et Niort place de la Brèche

place Flandres Dunkerque et place de la Brèche 14h à Poitiers porte de Paris et Bressuire devant sous-préfecture

"Le salaire doit être fait pour vivre, pour ne pas être dépendant de subsides de l'Etat ou d'allocation pour pouvoir boucler son mois. Ce qui malheureusement même avec ça n'est plus le cas aujourd'hui. L'inflation et les coûts de l'énergie qui explosent exigent qu'un certain nombre de décisions soient prises et ce n'est pas l'annonce de M. Castex sur l'indemnité kilométrique qui va combler pour l'essentiel de la population les besoins", explique Jocelyne Baussant, secrétaire de l'union départementale Force Ouvrière dans les Deux-Sèvres.

Circulation perturbée, écoles impactées

Des organisations de la jeunesse appellent aussi à la mobilisation. Attention à Niort la police prévient que la circulation sera perturbée en début de matinée sur le boulevard de l'Atlantique, des lycéens de la Venise Verte rejoindront le lycée Jean Macé avant d'aller place de la Brèche.

Cette journée de grève impacte également les écoles à Poitiers et Niort.