Mobilisation syndicale du 16 novembre : grève à l'hôpital de Mayenne et manifestation à Laval

Les personnels de l'hôpital du nord Mayenne sont appelés à la grève demain. A Laval, plusieurs syndicats ont prévu de descendre dans la rue.

Les personnels du centre hospitalier du Nord Mayenne seront en grève demain jeudi 16 novembre. C'est un mouvement national à l'appel de Force Ouvrière et de la CGT. Un rassemblement est pévu à Mayenne, rendez-vous à 14h30 devant le site de Baudrairie. Au niveau national, les employés hospitaliers protestent contre le gel du point d'indice, la hausse de la CSG, les coupes budgétaires et les suppressions de postes et des contrats aidés.

Localement, les personnels du centre hospitalier du Nord Mayenne protestent contre les conditions de travail, la suppression de lits dans l'établissement, le manque de dialogue social et la manque de communication de la direction. Ils parlent d'une mauvaise gouvernance, d'une gestion autocratique, d'absence de projet précis.

Par ailleurs, ce jeudi 16 novembre est une nouvelle journée de mobilisation contre la politique du gouvernement à l'appel de la GCT, FO, la FSU et Solidaires. Les syndicats appellent à la grève dans le public et le privé. Une manifestation se déroulera dans la matinée dans les rues de Laval.